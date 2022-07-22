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Суздаль
Новости: Суздаль
22 июля 2022 14:13
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ОРФАК в Суздале: Невротики-грабители, ребенок-вампир и банк сердец
Марат Шабаев заканчивает рассказы о российских мультфильмах. Последний материал про фестиваль в Суздале посвящён специальным показам. Зрители могли посмотреть новинки, которые ещё не вышли в прокат, и признанную мировую классику. Бонус — очень милые детские мультфильмы для пробуждения. Разумеется, называем имена победителей.
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18 марта 2019 18:39
ОРФАК в Суздале: Лисички, черно-белый трип и Чебурашка
Внеконкурсные показы суздальского фестиваля вобрали в себя всё то, что не попало в программу основного конкурса. При этом многие из этих фильмов достойны внимания не меньше, а то и больше. Марат Шабаев рассказывает про самые интересные внеконкурсные показы из разных категорий.
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17 марта 2019 15:53
ОРФАК в Суздале: Крокозяблик, живая картошка и пещерная девочка
XXIV Открытый Российский Фестиваль Анимационного Кино в Суздале продолжается. Во второй части Марат Шабаев рассказывает про конкурс короткометражных фильмов, где соревнуются опытные режиссёры и аниматоры, а также про новые анимационные сериалы. Спойлер: в последних не хватает панковской идеи.
Написать
17 марта 2019 15:17
Открытый Российский Фестиваль Анимационного Кино-2019: Обаятельные зайцы, дед-враль и эпик с воробушком
Марат Шабаев уехал в Суздаль, смотрит мультфильмы и рассказывает о них.
1 комментарий
15 марта 2019 12:28
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