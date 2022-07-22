ОРФАК в Суздале: Лисички, черно-белый трип и Чебурашка

Внеконкурсные показы суздальского фестиваля вобрали в себя всё то, что не попало в программу основного конкурса. При этом многие из этих фильмов достойны внимания не меньше, а то и больше. Марат Шабаев рассказывает про самые интересные внеконкурсные показы из разных категорий.