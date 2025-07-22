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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Ушлый финансовый коуч сбегает в лес к Гоше Куценко в трейлере сериала «Хутор»
Новая вариация «Холопа».
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26 июня 2025 11:23
Актер Юрий Насонов: «Кит из “Высокого сезона” — мой самый честный герой, дикий и невероятно любящий»
Сериал стартовал 11 июня.
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25 июня 2025 14:35
Трип в настоящие 90-е: вышел трейлер сериала Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно»
Проект основан на романе Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет» (2021).
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21 июня 2025 12:03
Максим Матвеев занимает место своего двойника в трейлере сериала «Чужие деньги»
Премьера первых четырех эпизодов состоится 15 мая.
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30 апреля 2025 16:05
На START выйдет фильм Ивана Соснина «30 секунд», получивший премию «Золотой орел»
В конце картины есть QR-код, по которому можно сделать пожертвование в фонд «Подари подарок» для проекта «Путь к себе», созданного с целью помочь тяжело больным детям и их родителям.
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15 апреля 2025 14:46
Идеальная жизнь Елизаветы Боярской начинает рушиться в трейлере сериала «Опасная близость»
На фестивале ORIGINAL+ шоу было отмечено призом «Оригинальное режиссерское видение».
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11 марта 2025 10:35
Сериал «Дети перемен» продлен на второй сезон
Дата его выхода пока не объявлена.
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7 февраля 2025 15:29
Неудачник Тимофей Трибунцев получает сверхъестественный дар в трейлере сериала «Подслушано в Рыбинске»
Черная детективная комедия с элементами мистики.
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23 января 2025 12:32
Виктор Добронравов знакомится с Викторией Заболотной в трейлере второго сезона «Инспектора Гаврилова»
Продолжение хитовой комедии, стартовавшей в 2024 году.
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23 января 2025 11:06
Любовь Аксенова и Лариса Гузеева сыграют в сериале «Холод»
Новая вариация «Графа Монте-Кристо».
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21 января 2025 14:41
Юлия Снигирь учится страстному танцу в трейлере сериала «Танго на осколках»
Главная героиня разбирается с наследием покойного мужа и пытается вернуть вкус к жизни.
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14 января 2025 15:17
Виктора Добронравова застают врасплох в тизере второго сезона «Инспектора Гаврилова»
Шоу стало хитом стрим-сервиса START.
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20 декабря 2024 10:29
Слава Копейкин погружается в криминальный мир в трейлере сериала «Дети перемен»
Слоган гласит: «Семейная сага на сломе эпох».
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8 ноября 2024 12:03
Артем Быстров и его сын становятся бандитами в трейлере сериала «Лихие»
Новый проект Юрия Быкова.
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9 октября 2024 13:50
Эдакая мультивселенная: вышел новый трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»
Шоу дебютирует в конце месяца.
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16 сентября 2024 13:08
Три поколения Соколовых живут под одной крышей в трейлере сериала «Родители родителей»
Продолжение «Родителей».
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4 сентября 2024 10:38
Дочери Виктора Хориняка спасают Белогорье в трейлере сериала «Последний богатырь. Наследие»
Продолжение кассовой трилогии.
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23 августа 2024 15:56
Слава Копейкин совмещает музыку и криминал в тизере сериала «Дети перемен»
Действие развернется в 1990-х.
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8 августа 2024 14:54
Любовь Аксенова вырывается из клубка манипуляций в трейлере второго сезона сериала «Жить жизнь»
Премьера новых серий состоится осенью, но точная дата пока не анонсирована.
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19 июля 2024 12:07
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
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