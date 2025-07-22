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22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
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18 июля 2025 10:24
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Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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«Звездные войны» Шона Леви с Райаном Гослингом в главной роли получили название и дату релиза
Ранее стало известно, что звезда «Аноры» и обладательница «Оскара» Майки Мэдисон отклонила предложение сняться в этой картине.
1 комментарий
18 апреля 2025 13:06
Восстание Диего Луны приближается к апогею в трейлере второго сезона «Андора»
Сезон, состоящий из 12 эпизодов, будет разделен на четыре части по три серии в каждой.
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26 февраля 2025 15:25
Райан Гослинг договаривается о роли в «Звездных войнах» Шона Леви
Согласно инсайдерам, актер выказал большую заинтересованность.
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23 января 2025 11:46
Продюсер «Людей Икс» готовит новую трилогию «Звездных войн»
В разное время к расширению далекой-далекой галактики проявляли интерес разные крупные кинематографисты.
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8 ноября 2024 11:11
Джуд Лоу берет под крыло потерявшихся детей в трейлере сериала «Звездные войны: Опорная команда»
Это шоу, вдохновленное фильмом «Балбесы» (1985), рассчитано в первую очередь на подростковую и семейную аудиторию.
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2 ноября 2024 11:52
Величайший злодей возвращается: появился первый кадр с Дартом Вейдером из мини-сериала «Оби-Ван Кеноби»
К роли культового персонажа вернется Хейден Кристенсен, сыгравший Энакина Скайуокера в трилогии приквелов «Звездных войн».
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11 марта 2022 13:48
В первом трейлере сериала «Оби-Ван Кеноби» показали новые локации, маленького Люка Скайуокера и Великого инквизитора
Дебютный эпизод выйдет 25 мая – ровно 45 лет после первого появления Оби-Вана в фильме «Звездные войны: Новая надежда».
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10 марта 2022 09:36
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