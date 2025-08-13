Меню
Спортсмены
13 августа 2025 10:34
Из математики в кино: в чем феномен инди-режиссера Романа Михайлова
12 августа 2025 10:13
Ксеноморфы за два года до Эллен Рипли: чего ждать от сериала «Чужой: Земля»
8 августа 2025 10:29
От Фуриосы до Зены: 6 харизматичных воительниц из мира кино
6 августа 2025 14:15
Нечто захватывающее, странное и удивительное: сериал «Чужой: Земля» впечатлил критиков
6 августа 2025 12:17
Между жизнью и смертью: 6 причин посмотреть сериал «Воскрешение»
Тимоти Шаламе играет в пинг-понг и очаровывает Гвинет Пэлтроу в трейлере фильма «Марти Превосходный»
Оператор Дариус Хонджи ранее в этом году рассказал, что Шаламе обучался настольному теннису чтобы на экране выглядеть как профессиональный игрок.
14 августа 2025 15:34
А не надо изобретать велосипед! Эти комедии пересматривают чаще, чем новинки — рейтинг от 8 говорит сам за себя
Больше, чем у «Аватара» и «Инстерстеллара»: перевели бюджет этого советского фильма на нынешние деньги и поразились
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк
Отказалась рожать Петросяну, но стала миллиардершей: спустя годы после развода Степаненко живет между Россией и США — и теперь возвращается на ТВ
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов
