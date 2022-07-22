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Новости: спойлеры
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Как не словить спойлер по фильму «Мстители: Финал»
Делимся знанием, как избежать спойлеров, если вы в интернете.
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17 апреля 2019 16:57
Внимание, спойлер! У агента 007 будет русский враг
Буквально вчера появилась новость о том, что в новом фильме о Джеймсе Бонде, главного злодея сыграет русский актёр. Последний раз подобный враг агента 007 появлялся в ленте 1999
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20 июля 2018 10:59
Сценаристы фильма «Дэдпул 2» рассказали о дальнейшей судьбе Ванессы
Сценаристы фильма «Дэдпул 2» Ретт Риз и Пол Верник рассказали о своем видении истории, связанной с линией Ванессы, возлюбленной главного героя. Те, кто уже успели посмотреть сиквел
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23 мая 2018 13:39
Спойлер к «Мстителям»: что сказал на прощание умирающий Грут?
Как известно, выражение «Я есть Грут» обычно не переводится, так как его значение понятно в контексте сцены. В финале фильма «Мстители: Война бесконечности» умирающий Грут
3 комментария
8 мая 2018 13:48
Disney представила слоненка Дамбо из грядущего мультфильма Тима Бертона
На CinemaCon студия показала первые кадры из готовящейся к выходу анимационной ленты Тима Бертона. «Дамбо» станет продолжением известного мультфильма о слоненке, который умеет
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25 апреля 2018 17:13
Осторожно, спойлеры: что случится в «Войне бесконечности»?
Премьера новых «Мстителей» уже состоялась в нескольких странах, поэтому в сети появились первые спойлеры о блокбастере. Что уже известно? Про Соколиного глаза и Человека-муравья в
3 комментария
25 апреля 2018 17:00
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