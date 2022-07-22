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Новости: Борода Спилберга

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
В сети появилась петиция с требованием взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи В сети появилась петиция с требованием взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи По мнению авторов, только он способен заменить Хью Джекмана.
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23 мая 2019 13:30
Канал HBO удалил стаканчик кофе из «Игры престолов» Канал HBO удалил стаканчик кофе из «Игры престолов» Но Север всё помнит.
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7 мая 2019 18:21
В «Игре престолов» обнаружили привет из будущего В «Игре престолов» обнаружили привет из будущего Четвёртый эпизод сериала проводил погибших при защите Винтерфелла, а королева выпила кофе.
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6 мая 2019 11:53
Пол Радд и Джимми Фэллон пересняли клип Dead Or Alive Пол Радд и Джимми Фэллон пересняли клип Dead Or Alive Песня You Spin Me Round (Like a Record) была хитом в середине 1980-х.
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26 апреля 2019 10:26
Инвестор пришёл в форму, следуя заветам героя аниме «Ванпанчмен» Инвестор пришёл в форму, следуя заветам героя аниме «Ванпанчмен» Шон Шеа целый месяц занимался, как Сайтама из «Ванпанчмена», и полностью изменился.
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8 апреля 2019 16:46
В Краснодаре появился автомобиль из «Безумного Макса» В Краснодаре появился автомобиль из «Безумного Макса» Создатели автомобиля хотят превратить ещё одну машину в монстр-трак.
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14 марта 2019 13:03
«Детектива Пикачу» снимали на плёнку «Детектива Пикачу» снимали на плёнку Чтобы придать картине ощущение настоящего нуара, авторы фильма про покемонов отказались от цифры.
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14 марта 2019 09:49
Под Липецком на Масленицу сожгли чучело Короля ночи из «Игры престолов» Под Липецком на Масленицу сожгли чучело Короля ночи из «Игры престолов» Чучело предводителя белых ходоков из сериала сожгли в археологическом парке Аргамач.
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12 марта 2019 16:26
Как Чубакка стала Гусем: Всё что нужно знать о котике капитана Марвел Как Чубакка стала Гусем: Всё что нужно знать о котике капитана Марвел Рассказываем, кто сыграл главную звезду нового фильма студии Marvel.
1 комментарий
1 марта 2019 19:42
Стало известно количество кроликов на костюме Мелиссы МакКарти во время вручения «Оскаров» Стало известно количество кроликов на костюме Мелиссы МакКарти во время вручения «Оскаров» Актриса, номинированная в категории «Лучшая женская роль», представляла награду за дизайн костюмов в наряде, вдохновленном драмой «Фаворитка».
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27 февраля 2019 18:46
Гильермо дель Торо превращается в оборотня в рекламном ролике Гильермо дель Торо превращается в оборотня в рекламном ролике Пользователи интернета нашли ролик, в котором режиссер «Формы воды» снялся в начале 1990-х.
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5 февраля 2019 11:58
Франсуа Озон ответил Тимоти Шаламе в Twitter Франсуа Озон ответил Тимоти Шаламе в Twitter Звезда «Красивого мальчика» появился в программе Le 20 heures на канале TF1 и признался, что хотел бы сняться в фильме режиссера «Восьми женщин».
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4 февраля 2019 12:12
День сурка: Фил предсказал скорую весну День сурка: Фил предсказал скорую весну 2 февраля в городе Пунксатони снова вытащили утром сурка – как и в том самом фильме.
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2 февраля 2019 16:35
Свинка Пеппа станет героиней китайского Нового года Свинка Пеппа станет героиней китайского Нового года Полнометражный анимационный фильм по знаменитой франшизе выйдет в кинотеатрах Поднебесной 5 февраля. Необычный игровой трейлер картины стал вирусным.
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21 января 2019 13:34
Софи Тернер запрещали мыть голову во время съемок «Игры престолов» Софи Тернер запрещали мыть голову во время съемок «Игры престолов» Исполнительница роли Сансы Старк снималась с грязными волосами, начиная с пятого сезона.
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18 января 2019 19:59
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