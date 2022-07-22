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Борода Спилберга
Новости: Борода Спилберга
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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В сети появилась петиция с требованием взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи
По мнению авторов, только он способен заменить Хью Джекмана.
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23 мая 2019 13:30
Канал HBO удалил стаканчик кофе из «Игры престолов»
Но Север всё помнит.
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7 мая 2019 18:21
В «Игре престолов» обнаружили привет из будущего
Четвёртый эпизод сериала проводил погибших при защите Винтерфелла, а королева выпила кофе.
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6 мая 2019 11:53
Пол Радд и Джимми Фэллон пересняли клип Dead Or Alive
Песня You Spin Me Round (Like a Record) была хитом в середине 1980-х.
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26 апреля 2019 10:26
Инвестор пришёл в форму, следуя заветам героя аниме «Ванпанчмен»
Шон Шеа целый месяц занимался, как Сайтама из «Ванпанчмена», и полностью изменился.
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8 апреля 2019 16:46
В Краснодаре появился автомобиль из «Безумного Макса»
Создатели автомобиля хотят превратить ещё одну машину в монстр-трак.
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14 марта 2019 13:03
«Детектива Пикачу» снимали на плёнку
Чтобы придать картине ощущение настоящего нуара, авторы фильма про покемонов отказались от цифры.
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14 марта 2019 09:49
Под Липецком на Масленицу сожгли чучело Короля ночи из «Игры престолов»
Чучело предводителя белых ходоков из сериала сожгли в археологическом парке Аргамач.
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12 марта 2019 16:26
Как Чубакка стала Гусем: Всё что нужно знать о котике капитана Марвел
Рассказываем, кто сыграл главную звезду нового фильма студии Marvel.
1 комментарий
1 марта 2019 19:42
Стало известно количество кроликов на костюме Мелиссы МакКарти во время вручения «Оскаров»
Актриса, номинированная в категории «Лучшая женская роль», представляла награду за дизайн костюмов в наряде, вдохновленном драмой «Фаворитка».
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27 февраля 2019 18:46
Гильермо дель Торо превращается в оборотня в рекламном ролике
Пользователи интернета нашли ролик, в котором режиссер «Формы воды» снялся в начале 1990-х.
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5 февраля 2019 11:58
Франсуа Озон ответил Тимоти Шаламе в Twitter
Звезда «Красивого мальчика» появился в программе Le 20 heures на канале TF1 и признался, что хотел бы сняться в фильме режиссера «Восьми женщин».
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4 февраля 2019 12:12
День сурка: Фил предсказал скорую весну
2 февраля в городе Пунксатони снова вытащили утром сурка – как и в том самом фильме.
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2 февраля 2019 16:35
Свинка Пеппа станет героиней китайского Нового года
Полнометражный анимационный фильм по знаменитой франшизе выйдет в кинотеатрах Поднебесной 5 февраля. Необычный игровой трейлер картины стал вирусным.
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21 января 2019 13:34
Софи Тернер запрещали мыть голову во время съемок «Игры престолов»
Исполнительница роли Сансы Старк снималась с грязными волосами, начиная с пятого сезона.
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18 января 2019 19:59
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