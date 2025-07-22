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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Cоветское кино
Цензура закрыла рот? Правду о «запрете» «Кавказской пленницы» товарищ Гайдая озвучил спустя годы
Многое, если не все, переврали последователи постановщика.
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3 февраля 2025 14:38
«Мне он очень нравился»: Тарантино назвал любимый советский фильм — фанатеет по нему с детства
И нет, это не «Ирония судьбы» или «Кавказская пленница».
2 комментария
27 января 2025 17:06
Не хуже «Джентльменов удачи»: 8 незаслуженно забытых советских комедий
Подборка пригодится на зимние каникулы, потому ее стоит сохранить.
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18 ноября 2024 16:27
Не только «Шерлок»: в СССР было немало крутых сериалов — собрали 5 лучших с высокой оценкой
Здесь каждый найдет жанр себе по вкусу.
3 комментария
9 ноября 2024 10:29
Бестактная повариха или мудрая женщина? 5 жизненных уроков от Тоси Кислициной из «Девчат»
Минусов у нее, хоть отбавляй, но и достоинств много.
1 комментарий
8 ноября 2024 13:17
А вас, Штирлиц, я попрошу воскреснуть: кто сыграет главную роль в новом фильме о великом разведчике
Более подходящую кандидатуру и придумать сложно.
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5 ноября 2024 10:55
Поражен мозг, обездвижены конечности: Василию Ливанову не могут помочь в реанимации
Сейчас врачи ведут борьбу за жизнь звезды.
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9 октября 2024 13:06
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
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