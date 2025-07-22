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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Cоветское кино
Цензура закрыла рот? Правду о «запрете» «Кавказской пленницы» товарищ Гайдая озвучил спустя годы
Многое, если не все, переврали последователи постановщика.
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3 февраля 2025 14:38
Серьезные проблемы с сердцем и не только: госпитализированному Ливанову стало еще хуже
Врачи пока избегают оптимистичных прогнозов.
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2 февраля 2025 10:03
Как выглядит мать Ирины Алферовой: красавице исполнилось 103 года, но так и не скажешь
103-летняя Ксения Архиповна Алферова — живое доказательство того, что красота, мудрость и жизненная энергия не знают возраста. Мать народной артистки России Ирины Алфёровой и бабушка Ксении
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29 января 2025 11:26
Не хуже «Джентльменов удачи»: 8 незаслуженно забытых советских комедий
Подборка пригодится на зимние каникулы, потому ее стоит сохранить.
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18 ноября 2024 16:27
Бестактная повариха или мудрая женщина? 5 жизненных уроков от Тоси Кислициной из «Девчат»
Минусов у нее, хоть отбавляй, но и достоинств много.
1 комментарий
8 ноября 2024 13:17
А вас, Штирлиц, я попрошу воскреснуть: кто сыграет главную роль в новом фильме о великом разведчике
Более подходящую кандидатуру и придумать сложно.
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5 ноября 2024 10:55
Поражен мозг, обездвижены конечности: Василию Ливанову не могут помочь в реанимации
Сейчас врачи ведут борьбу за жизнь звезды.
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9 октября 2024 13:06
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
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