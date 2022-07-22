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Киноафиша Новости Брайан Сингер

Новости: Брайан Сингер

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Брайан Сингер заплатит 150 тыс. долларов для урегулирования иска об изнасиловании Брайан Сингер заплатит 150 тыс. долларов для урегулирования иска об изнасиловании Режиссёр продолжает настаивать на своей невиновности.
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13 июня 2019 17:18
Брайан Сингер покинул режиссёрское кресло «Рыжей Сони» Брайан Сингер покинул режиссёрское кресло «Рыжей Сони» Ранее постановщика обвинили в растлении малолетних.
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14 марта 2019 08:52
Работу над фильмом «Рыжая Соня» Брайана Сингера приостановили Работу над фильмом «Рыжая Соня» Брайана Сингера приостановили Ранее вышла скандальная публикация в The Atlantic, в которой режиссёра обвинили в растлении малолетних.
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11 февраля 2019 21:45
BAFTA вычеркнула имя Брайана Сингера из списка номинантов BAFTA вычеркнула имя Брайана Сингера из списка номинантов Британская академия кино и телевизионных искусств подтвердила, что номинация на «Лучший британский фильм» больше не будет включать имя режиссёра из-за скандала.
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7 февраля 2019 09:36
Что делать, если любимый режиссёр оказался насильником? Что делать, если любимый режиссёр оказался насильником? Мария Кувшинова размышляет на одну из самых актуальных этических тем последнего времени. 
4 комментария
5 февраля 2019 16:24
Брайан Сингер остался на посту режиссера «Рыжей Сони» Брайан Сингер остался на посту режиссера «Рыжей Сони» Постановщик сохранил работу после скандальной публикации в The Atlantic, в которой его обвинили в растлении малолетних.
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25 января 2019 09:38
Дни минувшего будущего: Как прошлое настигло режиссера «Людей Икс» Дни минувшего будущего: Как прошлое настигло режиссера «Людей Икс» Против Брайана Сингера выдвинуты обвинения в растлении малолетних. Рассказываем, почему это нас не удивляет.
2 комментария
23 января 2019 19:51
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