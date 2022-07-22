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Брайан Сингер
Новости: Брайан Сингер
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
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Брайан Сингер заплатит 150 тыс. долларов для урегулирования иска об изнасиловании
Режиссёр продолжает настаивать на своей невиновности.
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13 июня 2019 17:18
Брайан Сингер покинул режиссёрское кресло «Рыжей Сони»
Ранее постановщика обвинили в растлении малолетних.
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14 марта 2019 08:52
Работу над фильмом «Рыжая Соня» Брайана Сингера приостановили
Ранее вышла скандальная публикация в The Atlantic, в которой режиссёра обвинили в растлении малолетних.
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11 февраля 2019 21:45
BAFTA вычеркнула имя Брайана Сингера из списка номинантов
Британская академия кино и телевизионных искусств подтвердила, что номинация на «Лучший британский фильм» больше не будет включать имя режиссёра из-за скандала.
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7 февраля 2019 09:36
Что делать, если любимый режиссёр оказался насильником?
Мария Кувшинова размышляет на одну из самых актуальных этических тем последнего времени.
4 комментария
5 февраля 2019 16:24
Брайан Сингер остался на посту режиссера «Рыжей Сони»
Постановщик сохранил работу после скандальной публикации в The Atlantic, в которой его обвинили в растлении малолетних.
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25 января 2019 09:38
Дни минувшего будущего: Как прошлое настигло режиссера «Людей Икс»
Против Брайана Сингера выдвинуты обвинения в растлении малолетних. Рассказываем, почему это нас не удивляет.
2 комментария
23 января 2019 19:51
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