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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Ходит оборванкой: зачем Вован из «Реальных пацанов» затеял «алиментный скандал» с бывшей супругой
За семейной драмой актера сейчас наблюдает вся страна.
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5 ноября 2024 13:09
Вместе с женой и детьми: Озчивит озвучил дату возвращения в Россию
Турецкому актеру так понравилось гостить в необъятной, что он готов возвращаться сюда по нескольку раз в году. Теперь он приобщит к российской культуре и всех членов своей семьи.
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14 октября 2024 13:53
«Почти умер. Как-то так»: Аль Пачино скрывал правду о своем состоянии
Артист до последнего не хотел делиться историей, которую другие бы рассказали на следующий же день.
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8 октября 2024 15:58
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