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Новости: кадры
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
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20 июля 2022 17:00
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Netflix выпустил первые кадры «Армии воров» – предыстории «Армии мертвецов» Зака Снайдера
Главные роли в ленте сыграли Маттиас Швайгхефер и Натали Эммануэль.
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8 июля 2021 10:21
Опубликованы свежие фото со съемок третьего сезона сериала «Титаны»
В кадре замечены Брентон Туэйтес и остальные.
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30 октября 2020 12:00
Любовь на фоне пандемии: опубликованы первые кадры из фильма «Певчая птица» от Майкла Бэя
В главных ролях – Кей Джей Апа и София Карсон.
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29 октября 2020 11:08
Опубликован первый кадр и описание сюжета новой экранизации «Детей кукурузы»
Вольная адаптация рассказа Стивена Кинга выйдет на экраны в следующем году.
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28 октября 2020 16:03
Netflix показал первые кадры анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness
Разработкой адаптации занят сотрудник Capcom и автор игр Хироюки Кобаяси.
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27 октября 2020 12:57
Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм на новом кадре со съемок «Мира Юрского периода 3»
Производство возобновилось после двухнедельной паузы.
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26 октября 2020 11:11
На свежем кадре со съемок сиквела «Аватара» показали нового персонажа
За кадром: Иди Фалько в образе генерала Ардморы.
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20 октября 2020 13:50
На свежих кадрах из «Сверхъестественного» показали Винчестеров в детстве
Создатели шоу не хотели флэшбеков, но не устояли перед сценарием.
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19 октября 2020 14:25
Элизабет Олсен на свежих кадрах со съемок комикс-сериала «Ванда/Вижн»
Актрису заметили на плановой досъемке в Лос-Анджелесе.
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12 октября 2020 15:38
Netflix представил Йеннифер на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака»
Онлайн-сервис продолжает делиться новыми изображениями из продолжения темного фэнтези.
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7 октября 2020 16:20
Представлен тизер и первые кадры вестерна «Новости со всего света» с Томом Хэнксом
Премьера состоится на Рождество.
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7 октября 2020 14:12
Netflix показал повзрослевшую Цири на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака»
Что принесет судьба завтра?
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7 октября 2020 09:02
Джеймс Кэмерон и язык жестов На'ви на кадре со съемок сиквелов «Аватара»
Съемки картины продолжаются.
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6 октября 2020 12:01
Братья Даффер показали новые кадры со съемок четвертого сезона «Очень странных дел»
Производство возобновилось после полугодового перерыва.
Написать
5 октября 2020 12:58
Видео: Том Круз прокатился на крыше поезда для съемок «Миссия невыполнима 7»
Производство сейчас проходит в Норвегии.
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5 октября 2020 10:56
«Тем временем в Изнанке»: свежие кадры со съемок четвертого сезона «Очень странных дел»
Нас ждут манипуляции со временем и школьный баскетбол.
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2 октября 2020 16:30
Netflix представил кадры последнего фильма Чедвика Боузмана
Фильм позиционируют потенциальным фаворитом в битве за «Оскар».
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1 октября 2020 13:28
На кадрах четвертого сезона «Короны» Эмма Коррин впервые предстала в роли принцессы Дианы
Премьера состоится на Netflix 15 ноября.
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30 сентября 2020 16:25
«Берегись, Готэм»: Джависия Лесли показала первое фото в костюме Бэтвумен
Вернее, его часть.
Написать
28 сентября 2020 15:12
«Вопрос времени»: М. Найт Шьямалан представил постер нового фильма
Судя по всему, режиссер готовит нечто апокалиптическое.
Написать
28 сентября 2020 12:37
Без подводных сцен: на свежих кадрах со съемок «Аватара 2» показали экшн
Возвращение на Пандору состоится 16 декабря 2022-го.
Написать
24 сентября 2020 13:12
Больше Бэтмена: опубликованы свежие кадры из «Лиги справедливости» Зака Снайдера
В честь дня Темного рыцаря.
Написать
21 сентября 2020 14:42
Дэрил против Шепчущихся на свежих кадрах финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»
Серия выходит в эфир AMC уже 4 октября.
Написать
18 сентября 2020 14:20
Атмосферно: вышли свежие кадры российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор»
Фильм должен выйти на экраны весной следующего года.
Написать
18 сентября 2020 12:05
Галь Гадот, Арми Хаммер и Кеннет Брана на свежих кадрах детектива «Смерть на Ниле»
Ждем премьеру в конце октября.
Написать
18 сентября 2020 11:44
Новый кадр из второго сезона «Мандалорца» намекает на возвращение на Татуин
На изображении запечатлен один из тускенских налетчиков.
Написать
15 сентября 2020 12:51
В ночной рубашке и колпаке: Дженсен Эклс на кадрах новой серии «Сверхъестественного»
Внимательные фанаты заметили, что так же Дин Винчестер выглядел в кроссовере с мультсериалом «Скуби-Ду».
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15 сентября 2020 12:39
Малыш Йода и Педро Паскаль на первых кадрах второго сезона «Мандалорца»
Сериал возвращается с новыми эпизодами 30 октября.
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9 сентября 2020 09:59
Первые кадры: Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис в ЛГБТ-ромкоме «Самый счастливый сезон»
Зрителей ждет традиционная рождественская комедия на современный лад.
1 комментарий
3 сентября 2020 09:32
В сети появились слитые кадры и описание первого трейлера «Дюны», который выйдет 9 сентября
Особенно нетерпеливые зрители смогут увидеть ролик уже 31 августа.
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27 августа 2020 09:36
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