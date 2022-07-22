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Новости: кадры

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Netflix выпустил первые кадры «Армии воров» – предыстории «Армии мертвецов» Зака Снайдера Netflix выпустил первые кадры «Армии воров» – предыстории «Армии мертвецов» Зака Снайдера Главные роли в ленте сыграли Маттиас Швайгхефер и Натали Эммануэль. 
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8 июля 2021 10:21
Опубликованы свежие фото со съемок третьего сезона сериала «Титаны» Опубликованы свежие фото со съемок третьего сезона сериала «Титаны» В кадре замечены Брентон Туэйтес и остальные. 
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30 октября 2020 12:00
Любовь на фоне пандемии: опубликованы первые кадры из фильма «Певчая птица» от Майкла Бэя Любовь на фоне пандемии: опубликованы первые кадры из фильма «Певчая птица» от Майкла Бэя В главных ролях – Кей Джей Апа и София Карсон.
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29 октября 2020 11:08
Опубликован первый кадр и описание сюжета новой экранизации «Детей кукурузы» Опубликован первый кадр и описание сюжета новой экранизации «Детей кукурузы» Вольная адаптация рассказа Стивена Кинга выйдет на экраны в следующем году.
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28 октября 2020 16:03
Netflix показал первые кадры анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness Netflix показал первые кадры анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness Разработкой адаптации занят сотрудник Capcom и автор игр Хироюки Кобаяси.
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27 октября 2020 12:57
Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм на новом кадре со съемок «Мира Юрского периода 3» Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм на новом кадре со съемок «Мира Юрского периода 3» Производство возобновилось после двухнедельной паузы. 
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26 октября 2020 11:11
На свежем кадре со съемок сиквела «Аватара» показали нового персонажа На свежем кадре со съемок сиквела «Аватара» показали нового персонажа За кадром: Иди Фалько в образе генерала Ардморы. 
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20 октября 2020 13:50
На свежих кадрах из «Сверхъестественного» показали Винчестеров в детстве На свежих кадрах из «Сверхъестественного» показали Винчестеров в детстве Создатели шоу не хотели флэшбеков, но не устояли перед сценарием.
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19 октября 2020 14:25
Элизабет Олсен на свежих кадрах со съемок комикс-сериала «Ванда/Вижн» Элизабет Олсен на свежих кадрах со съемок комикс-сериала «Ванда/Вижн» Актрису заметили на плановой досъемке в Лос-Анджелесе. 
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12 октября 2020 15:38
Netflix представил Йеннифер на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака» Netflix представил Йеннифер на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака» Онлайн-сервис продолжает делиться новыми изображениями из продолжения темного фэнтези. 
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7 октября 2020 16:20
Представлен тизер и первые кадры вестерна «Новости со всего света» с Томом Хэнксом Представлен тизер и первые кадры вестерна «Новости со всего света» с Томом Хэнксом Премьера состоится на Рождество. 
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7 октября 2020 14:12
Netflix показал повзрослевшую Цири на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака» Netflix показал повзрослевшую Цири на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака» Что принесет судьба завтра?
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7 октября 2020 09:02
Джеймс Кэмерон и язык жестов На'ви на кадре со съемок сиквелов «Аватара» Джеймс Кэмерон и язык жестов На'ви на кадре со съемок сиквелов «Аватара» Съемки картины продолжаются. 
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6 октября 2020 12:01
Братья Даффер показали новые кадры со съемок четвертого сезона «Очень странных дел» Братья Даффер показали новые кадры со съемок четвертого сезона «Очень странных дел» Производство возобновилось после полугодового перерыва. 
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5 октября 2020 12:58
Видео: Том Круз прокатился на крыше поезда для съемок «Миссия невыполнима 7» Видео: Том Круз прокатился на крыше поезда для съемок «Миссия невыполнима 7» Производство сейчас проходит в Норвегии. 
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5 октября 2020 10:56
«Тем временем в Изнанке»: свежие кадры со съемок четвертого сезона «Очень странных дел» «Тем временем в Изнанке»: свежие кадры со съемок четвертого сезона «Очень странных дел» Нас ждут манипуляции со временем и школьный баскетбол.
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2 октября 2020 16:30
Netflix представил кадры последнего фильма Чедвика Боузмана Netflix представил кадры последнего фильма Чедвика Боузмана Фильм позиционируют потенциальным фаворитом в битве за «Оскар». 
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1 октября 2020 13:28
На кадрах четвертого сезона «Короны» Эмма Коррин впервые предстала в роли принцессы Дианы На кадрах четвертого сезона «Короны» Эмма Коррин впервые предстала в роли принцессы Дианы Премьера состоится на Netflix 15 ноября. 
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30 сентября 2020 16:25
«Берегись, Готэм»: Джависия Лесли показала первое фото в костюме Бэтвумен «Берегись, Готэм»: Джависия Лесли показала первое фото в костюме Бэтвумен Вернее, его часть.
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28 сентября 2020 15:12
«Вопрос времени»: М. Найт Шьямалан представил постер нового фильма «Вопрос времени»: М. Найт Шьямалан представил постер нового фильма Судя по всему, режиссер готовит нечто апокалиптическое.
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28 сентября 2020 12:37
Без подводных сцен: на свежих кадрах со съемок «Аватара 2» показали экшн Без подводных сцен: на свежих кадрах со съемок «Аватара 2» показали экшн Возвращение на Пандору состоится 16 декабря 2022-го. 
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24 сентября 2020 13:12
Больше Бэтмена: опубликованы свежие кадры из «Лиги справедливости» Зака Снайдера Больше Бэтмена: опубликованы свежие кадры из «Лиги справедливости» Зака Снайдера В честь дня Темного рыцаря. 
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21 сентября 2020 14:42
Дэрил против Шепчущихся на свежих кадрах финала 10 сезона «Ходячих мертвецов» Дэрил против Шепчущихся на свежих кадрах финала 10 сезона «Ходячих мертвецов» Серия выходит в эфир AMC уже 4 октября. 
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18 сентября 2020 14:20
Атмосферно: вышли свежие кадры российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» Атмосферно: вышли свежие кадры российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» Фильм должен выйти на экраны весной следующего года.
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18 сентября 2020 12:05
Галь Гадот, Арми Хаммер и Кеннет Брана на свежих кадрах детектива «Смерть на Ниле» Галь Гадот, Арми Хаммер и Кеннет Брана на свежих кадрах детектива «Смерть на Ниле» Ждем премьеру в конце октября. 
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18 сентября 2020 11:44
Новый кадр из второго сезона «Мандалорца» намекает на возвращение на Татуин Новый кадр из второго сезона «Мандалорца» намекает на возвращение на Татуин На изображении запечатлен один из тускенских налетчиков. 
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15 сентября 2020 12:51
В ночной рубашке и колпаке: Дженсен Эклс на кадрах новой серии «Сверхъестественного» В ночной рубашке и колпаке: Дженсен Эклс на кадрах новой серии «Сверхъестественного» Внимательные фанаты заметили, что так же Дин Винчестер выглядел в кроссовере с мультсериалом «Скуби-Ду».
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15 сентября 2020 12:39
Малыш Йода и Педро Паскаль на первых кадрах второго сезона «Мандалорца» Малыш Йода и Педро Паскаль на первых кадрах второго сезона «Мандалорца» Сериал возвращается с новыми эпизодами 30 октября.
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9 сентября 2020 09:59
Первые кадры: Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис в ЛГБТ-ромкоме «Самый счастливый сезон» Первые кадры: Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис в ЛГБТ-ромкоме «Самый счастливый сезон» Зрителей ждет традиционная рождественская комедия на современный лад. 
1 комментарий
3 сентября 2020 09:32
В сети появились слитые кадры и описание первого трейлера «Дюны», который выйдет 9 сентября В сети появились слитые кадры и описание первого трейлера «Дюны», который выйдет 9 сентября Особенно нетерпеливые зрители смогут увидеть ролик уже 31 августа. 
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27 августа 2020 09:36
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