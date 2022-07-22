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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Новости: пресс-показ
22 июля 2022 14:13
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21 июля 2022 20:56
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20 июля 2022 17:00
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20 июля 2022 12:46
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Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Оренбурге пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
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13 декабря 2018 18:08
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Курске пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
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13 декабря 2018 18:05
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Казани пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
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13 декабря 2018 18:02
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Волгограде пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
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13 декабря 2018 17:59
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Петербурге пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
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13 декабря 2018 17:57
Стильный психологический хоррор о современных отношениях: в Петербурге прошел показ фильма «Пирсинг»
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Cinema Prestige» провели пресс-показ эротического триллера «Пирсинг», снятого по мотивам культового романа
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13 декабря 2018 15:38
Киноафиша проведет показ эротического триллера «Пирсинг» в Санкт-Петербурге
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Cinema Prestige» представляют пресс-показ эротического триллера «Пирсинг», снятого по мотивам культового
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6 декабря 2018 20:16
Показ нового фильма «Суспирия» пройдет на «Ленфильме»
29 ноября на «Ленфильме» состоится специальный показ ремейка знаменитого итальянского фильма ужасов 1977 года «Суспирия». Перед показом гостей ждет пре-пати и
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29 ноября 2018 11:08
В Санкт-Петербурге прошел праздничный показ семейной анимации «Эллиот»
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» провели праздничный показ очаровательной семейной анимации «Эллиот» от режиссера
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29 ноября 2018 09:16
Киноафиша проведет показ трогательной семейной анимации «Эллиот» в Санкт-Петербурге
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» представляют пресс-показ трогательной семейной анимации «Эллиот». Генеральный партнер
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23 ноября 2018 13:25
«Киноафиша» провела пресс-показы фильма «Дубликат» в Омске и Санкт-Петербурге
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» провели закрытые пресс-показы фантастической драмы «Дубликат» от режиссера Билли Оливера в
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7 ноября 2018 21:48
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Дубликат» в Санкт-Петербурге
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» представляют пресс-показ фантастической драмы «Дубликат» от режиссера Билли Оливера. Генеральный
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31 октября 2018 14:35
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Дубликат» в Омске
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» представляют пресс-показ фантастической драмы «Дубликат» от режиссера Билли Оливера. Генеральный
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31 октября 2018 14:35
В Санкт-Петербурге прошел пресс-показ фильма «Пришелец» от «Киноафиши.инфо»
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и группа компаний «Люксор» провели закрытый пресс-показ фантастического фильма «Пришелец» с Андреем Смоляковым в роли
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31 октября 2018 14:08
«Киноафиша» проведет пресс-показ фантастического фильма «Пришелец» в Санкт-Петербурге
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и группа компаний «Люксор» приглашают представителей СМИ и блогеров на закрытый пресс-показ фантастического фильма «Пришелец». Показ состоится 30 октября в 19:00 в кинотеатре «Мираж Синема» в ТРК «Атлантик Сити» в Санкт-Петербурге.
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25 октября 2018 17:12
В Санкт-Петербурге прошел пресс-показ фильма «Лукас»
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» провели закрытый пресс-показ боевика «Лукас» с легендарным Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.
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17 октября 2018 13:17
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ фильма «Лукас» от «Киноафиши.инфо»
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» представляют закрытый пресс-показ боевика «Лукас» с легендарным Жан-Клодом Ван Даммом в главной
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9 октября 2018 12:19
В «Ленфильм-клубе» прошел специальный показ фильмов о кочевых народах
25 сентября 2018 года «Ленфильм-клуб» совместно с проектом «Зов Земли», который призван развивать культуру кочевых народов на территории России, провел очередной специальный
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27 сентября 2018 14:38
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ фильма «Мотылёк» от «Киноафиши.инфо»
Портал «Киноафиша.инфо» совместно с компанией MEGOGO Distribution проведут закрытый пресс-показ криминальной биографической драмы режиссера Михаэля Ноера «Мотылёк».
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21 сентября 2018 13:57
Фильм «Закону тут не место» будет представлен в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 21 сентября в 19:00 в киноцентре «Ленфильм» пройдет специальный показ одной из самых ожидаемых итальянских кинолент последних лет «Закону тут не место».
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20 сентября 2018 14:34
Специальный показ фильма «Девица» пройдет в Санкт-Петербурге
Уже сегодня в киноцентре «Ленфильм» в 19:00 пройдет специальный показ фильма «Девица». Фильм режиссеров Дэвида и Нэйтана Зеллнеров представляет собой смесь вестерна,
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13 сентября 2018 09:13
«Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» показали «22 мили» в четырех городах России
Вчера, 22 августа, федеральный портал «Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» провели пресс-показы нового остросюжетного боевика с Марком Уолбергом «22
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23 августа 2018 15:19
Киноафиша и MEGOGO Distribution проведут показ фильма «22 мили» в 5 городах России
22 августа федеральный портал «Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» проведут пресс-показы нового захватывающего боевика «22 мили» в 4 городах
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15 августа 2018 15:05
Встреча с Алексеем Красовским пройдет в День российского кино в Москве
В День российского кино, 25 августа, большой кинозал имени Александра Ханжонкова Музея кино распахнет свои двери для проведения творческой встречи с талантливым сценаристом и режиссёром Алексеем
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8 августа 2018 16:30
«Киноафиша.инфо» провела пресс-показ фильма «Мальчишник в Европе» в Санкт-Петербурге
Вчера в кинолофте «Москва» прошёл пресс-показ отвязной французской комедии «Мальчишник в Европе» известного французского режиссёра Ксавье Жанса. Показ был организован
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1 августа 2018 18:27
«Жаркие летние ночи» пройдут в киноцентре «Ленфильм»
Киноцентр «Ленфильм» и портал Киноафиша.инфо уже в эту пятницу приглашают гостей на премьерный показ одной из самых ожидаемых кинолент этого лета — фильма «Жаркие летние
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26 июля 2018 12:57
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ комедии «Мальчишник в Европе»
31 июля в кинолофте «Москва» федеральный портал Киноафиша.Инфо и компания «Капелла Фильм» проведут закрытый пресс-показ летней комедии «Мальчишник в
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24 июля 2018 13:31
Премьера задорной итальянской комедии «Большая афера в маленьком городе» пройдет на «Ленфильме»
«Ленфильм» вновь радует гостей приятными новостями! Уже в этот четверг, 12 июля, в зале киноцентра пройдет специальный премьерный показ нового итальянского фильма «Большая афера в
1 комментарий
10 июля 2018 14:51
«Киноафиша.инфо» проведет показы фантастического триллера «Паранормальное» в 6 городах России
16 и 17 июля федеральный портал «Киноафиша.инфо» и компания «Экспонента» проведут показы фантастического триллера «Паранормальное» в 6 городах
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2 июля 2018 12:37
Специальный показ и обсуждение фильма «Зверь»
27 июня в 20:00 в киноцентре «Октябрь» состоится специальный показ триллера «Зверь». Фильм представят и обсудят со зрителями кинокритики Юля Гулян и Алиса Таёжная. Громкий
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25 июня 2018 10:31
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