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Новости: пресс-показ

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Оренбурге пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история» Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Оренбурге пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история» Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
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13 декабря 2018 18:08
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Курске пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история» Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Курске пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история» Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
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13 декабря 2018 18:05
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Казани пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история» Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Казани пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история» Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
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13 декабря 2018 18:02
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Волгограде пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история» Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Волгограде пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история» Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
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13 декабря 2018 17:59
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Петербурге пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история» Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Петербурге пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история» Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
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13 декабря 2018 17:57
Стильный психологический хоррор о современных отношениях: в Петербурге прошел показ фильма «Пирсинг» Стильный психологический хоррор о современных отношениях: в Петербурге прошел показ фильма «Пирсинг» Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Cinema Prestige» провели пресс-показ эротического триллера «Пирсинг», снятого по мотивам культового романа
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13 декабря 2018 15:38
Киноафиша проведет показ эротического триллера «Пирсинг» в Санкт-Петербурге Киноафиша проведет показ эротического триллера «Пирсинг» в Санкт-Петербурге Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Cinema Prestige» представляют пресс-показ эротического триллера «Пирсинг», снятого по мотивам культового
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6 декабря 2018 20:16
Показ нового фильма «Суспирия» пройдет на «Ленфильме» Показ нового фильма «Суспирия» пройдет на «Ленфильме» 29 ноября на «Ленфильме» состоится специальный показ ремейка знаменитого итальянского фильма ужасов 1977 года  «Суспирия». Перед показом гостей ждет пре-пати и
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29 ноября 2018 11:08
В Санкт-Петербурге прошел праздничный показ семейной анимации «Эллиот» В Санкт-Петербурге прошел праздничный показ семейной анимации «Эллиот» Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» провели праздничный показ очаровательной семейной анимации «Эллиот» от режиссера
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29 ноября 2018 09:16
Киноафиша проведет показ трогательной семейной анимации «Эллиот» в Санкт-Петербурге Киноафиша проведет показ трогательной семейной анимации «Эллиот» в Санкт-Петербурге Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» представляют пресс-показ трогательной семейной анимации «Эллиот». Генеральный партнер
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23 ноября 2018 13:25
«Киноафиша» провела пресс-показы фильма «Дубликат» в Омске и Санкт-Петербурге «Киноафиша» провела пресс-показы фильма «Дубликат» в Омске и Санкт-Петербурге Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» провели закрытые пресс-показы фантастической драмы «Дубликат» от режиссера Билли Оливера в
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7 ноября 2018 21:48
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Дубликат» в Санкт-Петербурге «Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Дубликат» в Санкт-Петербурге Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» представляют пресс-показ фантастической драмы «Дубликат» от режиссера Билли Оливера. Генеральный
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31 октября 2018 14:35
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Дубликат» в Омске «Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Дубликат» в Омске Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» представляют пресс-показ фантастической драмы «Дубликат» от режиссера Билли Оливера. Генеральный
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31 октября 2018 14:35
В Санкт-Петербурге прошел пресс-показ фильма «Пришелец» от «Киноафиши.инфо» В Санкт-Петербурге прошел пресс-показ фильма «Пришелец» от «Киноафиши.инфо» Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и группа компаний «Люксор» провели закрытый пресс-показ фантастического фильма «Пришелец» с Андреем Смоляковым в роли
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31 октября 2018 14:08
«Киноафиша» проведет пресс-показ фантастического фильма «Пришелец» в Санкт-Петербурге «Киноафиша» проведет пресс-показ фантастического фильма «Пришелец» в Санкт-Петербурге Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и группа компаний «Люксор» приглашают представителей СМИ и блогеров на закрытый пресс-показ фантастического фильма «Пришелец». Показ состоится 30 октября в 19:00 в кинотеатре «Мираж Синема» в ТРК «Атлантик Сити» в Санкт-Петербурге.
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25 октября 2018 17:12
В Санкт-Петербурге прошел пресс-показ фильма «Лукас» В Санкт-Петербурге прошел пресс-показ фильма «Лукас» Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» провели закрытый пресс-показ боевика «Лукас» с легендарным Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.
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17 октября 2018 13:17
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ фильма «Лукас» от «Киноафиши.инфо» В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ фильма «Лукас» от «Киноафиши.инфо» Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» представляют закрытый пресс-показ боевика «Лукас» с легендарным Жан-Клодом Ван Даммом в главной
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9 октября 2018 12:19
В «Ленфильм-клубе» прошел специальный показ фильмов о кочевых народах В «Ленфильм-клубе» прошел специальный показ фильмов о кочевых народах 25 сентября 2018 года «Ленфильм-клуб» совместно с проектом «Зов Земли», который призван развивать культуру кочевых народов на территории России, провел очередной специальный
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27 сентября 2018 14:38
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ фильма «Мотылёк» от «Киноафиши.инфо» В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ фильма «Мотылёк» от «Киноафиши.инфо» Портал «Киноафиша.инфо» совместно с компанией MEGOGO Distribution проведут закрытый пресс-показ криминальной биографической драмы режиссера Михаэля Ноера «Мотылёк».
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21 сентября 2018 13:57
Фильм «Закону тут не место» будет представлен в Санкт-Петербурге Фильм «Закону тут не место» будет представлен в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге 21 сентября в 19:00 в киноцентре «Ленфильм» пройдет специальный показ одной из самых ожидаемых итальянских кинолент последних лет «Закону тут не место».
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20 сентября 2018 14:34
Специальный показ фильма «Девица» пройдет в Санкт-Петербурге Специальный показ фильма «Девица» пройдет в Санкт-Петербурге Уже сегодня в киноцентре «Ленфильм» в 19:00 пройдет специальный показ фильма «Девица». Фильм режиссеров Дэвида и Нэйтана Зеллнеров представляет собой смесь вестерна,
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13 сентября 2018 09:13
«Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» показали «22 мили» в четырех городах России «Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» показали «22 мили» в четырех городах России Вчера, 22 августа, федеральный портал «Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» провели пресс-показы нового остросюжетного боевика с Марком Уолбергом «22
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23 августа 2018 15:19
Киноафиша и MEGOGO Distribution проведут показ фильма «22 мили» в 5 городах России Киноафиша и MEGOGO Distribution проведут показ фильма «22 мили» в 5 городах России 22 августа федеральный портал «Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» проведут пресс-показы нового захватывающего боевика «22 мили» в 4 городах
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15 августа 2018 15:05
Встреча с Алексеем Красовским пройдет в День российского кино в Москве Встреча с Алексеем Красовским пройдет в День российского кино в Москве В День российского кино, 25 августа, большой кинозал имени Александра Ханжонкова Музея кино распахнет свои двери для проведения творческой встречи с талантливым сценаристом и режиссёром Алексеем
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8 августа 2018 16:30
«Киноафиша.инфо» провела пресс-показ фильма «Мальчишник в Европе» в Санкт-Петербурге «Киноафиша.инфо» провела пресс-показ фильма «Мальчишник в Европе» в Санкт-Петербурге Вчера в кинолофте «Москва» прошёл пресс-показ отвязной французской комедии «Мальчишник в Европе» известного французского режиссёра Ксавье Жанса. Показ был организован
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1 августа 2018 18:27
«Жаркие летние ночи» пройдут в киноцентре «Ленфильм» «Жаркие летние ночи» пройдут в киноцентре «Ленфильм» Киноцентр «Ленфильм» и портал Киноафиша.инфо уже в эту пятницу приглашают гостей на премьерный показ одной из самых ожидаемых кинолент этого лета — фильма «Жаркие летние
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26 июля 2018 12:57
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ комедии «Мальчишник в Европе» В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ комедии «Мальчишник в Европе» 31 июля в кинолофте «Москва» федеральный портал Киноафиша.Инфо и компания «Капелла Фильм» проведут закрытый пресс-показ летней комедии «Мальчишник в
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24 июля 2018 13:31
Премьера задорной итальянской комедии «Большая афера в маленьком городе» пройдет на «Ленфильме» Премьера задорной итальянской комедии «Большая афера в маленьком городе» пройдет на «Ленфильме» «Ленфильм» вновь радует гостей приятными новостями! Уже в этот четверг, 12 июля, в зале киноцентра пройдет специальный премьерный показ нового итальянского фильма «Большая афера в
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10 июля 2018 14:51
«Киноафиша.инфо» проведет показы фантастического триллера «Паранормальное» в 6 городах России «Киноафиша.инфо» проведет показы фантастического триллера «Паранормальное» в 6 городах России 16 и 17 июля федеральный портал «Киноафиша.инфо» и компания «Экспонента» проведут показы фантастического триллера «Паранормальное» в 6 городах
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2 июля 2018 12:37
Специальный показ и обсуждение фильма «Зверь» Специальный показ и обсуждение фильма «Зверь» 27 июня в 20:00 в киноцентре «Октябрь» состоится специальный показ триллера «Зверь». Фильм представят и обсудят со зрителями кинокритики Юля Гулян и Алиса Таёжная. Громкий
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25 июня 2018 10:31
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