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Киноафиша Новости PREMIER
22 июля 2025 19:05 Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года 22 июля 2025 11:24 Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса 18 июля 2025 10:24 Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах 15 июля 2025 10:42 Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска 13 июля 2025 10:54 Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
На PREMIER состоялась премьера детективного сериала «Я ничего не помню» На PREMIER состоялась премьера детективного сериала «Я ничего не помню» Уже доступны первые два эпизода.
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16 мая 2025 15:51
В Санкт-Петербурге прошли премьерные показы военного сериала «Таганрог» В Санкт-Петербурге прошли премьерные показы военного сериала «Таганрог» Проект приурочен к юбилею Дня Победы.
1 комментарий
22 апреля 2025 19:35
Неудачник Тимофей Трибунцев получает сверхъестественный дар в трейлере сериала «Подслушано в Рыбинске» Неудачник Тимофей Трибунцев получает сверхъестественный дар в трейлере сериала «Подслушано в Рыбинске» Черная детективная комедия с элементами мистики.
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23 января 2025 12:32
Неуверенный девственник Алексей Онежен ищет любовь в трейлере сериала «Первый раз» Неуверенный девственник Алексей Онежен ищет любовь в трейлере сериала «Первый раз» Новое российское драмеди о подростках.
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13 января 2025 10:37
Серафима Соловьева: «Мементо» заставил меня посмотреть на кино под другим углом Серафима Соловьева: «Мементо» заставил меня посмотреть на кино под другим углом В пространстве «Севкабель Порт» прошло масштабное событие онлайн-кинотеатра PREMIER. Кинопоказы популярных российских сериалов, встречи с актерами, лекции, музыка и другие тематические события объединили людей с самыми разными интересами — все это было на фестивале «Лето PREMIER». В этот день прошел паблик-ток с Серафимой Соловьевой о сериале «Бедные смеются, богатые плачут». Узнали у Серафимы Соловьевой о любимых кинокартинах, жанрах и режиссерах.
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27 августа 2024 13:41
Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» получит второй сезон Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» получит второй сезон Как и первый, он будет состоять из 60 эпизодов.
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12 июля 2024 09:03
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