Серафима Соловьева: «Мементо» заставил меня посмотреть на кино под другим угломВ пространстве «Севкабель Порт» прошло масштабное событие онлайн-кинотеатра PREMIER. Кинопоказы популярных российских сериалов, встречи с актерами, лекции, музыка и другие тематические события объединили людей с самыми разными интересами — все это было на фестивале «Лето PREMIER». В этот день прошел паблик-ток с Серафимой Соловьевой о сериале «Бедные смеются, богатые плачут». Узнали у Серафимы Соловьевой о любимых кинокартинах, жанрах и режиссерах.