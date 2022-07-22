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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Новости: спектакли
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
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Новый проект КАРО: «Кинорежиссёры в опере»
Сеть кинотеатров КАРО запускает беспрецедентное культурное мероприятие. В рамках проекта «КАРО.Арт» пройдут показы знаменитых опер в постановках кинорежиссеров. Первая серия
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2 апреля 2018 16:53
Балет «Приключения Алисы в Стране Чудес» покажут в кинотеатрах
У российского зрителя появилась возможность увидеть на большом экране балет «Приключения Алисы в Стране Чудес». Премьера балета состоялась в 2011 году. Над постановкой работал английский
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15 ноября 2017 13:57
«Господина Никто» покажут в киноцентре «Родина»
2 июня в киноцентре «Родина» состоится показ драмы «Господин Никто» с неподражаемым Джарадом Лето. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля АртПоказ. «Господин
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25 мая 2017 00:36
В Воронеже спектакль «Мадемуазель Нитуш» покажут в кино
1 марта в воронежском кинотеатре Star&Mlad состоится прямая трансляция спектакля «Мадемуазель Нитуш» московского театра Вахтангова. Начало в 19.00. Сатирическая комедия, в духе
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22 февраля 2017 22:35
В кинотеатре «Художественный» пройдёт показ «Франкенштейна»
Вот уже на протяжении двух лет кинотеатр «Художественный» дарит иркутским зрителям потрясающую возможность посмотреть на большом экране знаменитые театральные постановки. В программу
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20 октября 2016 12:54
В «Родине» открывается театральный сезон
С 13 октября в киноцентре «Родина» при поддержке арт-объединения CoolСonnections зрители на большом экране смогут увидеть прямые трансляции и записи спектаклей, поставленных в самых
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7 октября 2016 15:20
Фильм-балет «Лебединое озеро» покажут в кинотеатре «Чайка»
15 октября в киноцентре «Чайка» запускается новый проект под названием «Субботний вечер в киноТеатре». Откроет его фильм-балет «Лебединое озеро» П.И. Чайковского,
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7 октября 2016 10:30
«Дон Кихот» в Киноцентре «Ленфильм»
3 мая, в 19.30, в Киноцентре «Ленфильм» можно увидеть новый спектакль из цикла «Театр в кино» - «Дон Кихот». Проект «Театр в кино» – это
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29 апреля 2016 10:42
16 апреля в кинотеатре «Аврора» состоится прямая трансляция оперы Гаэтано Доницетти «Роберто Деверё» из театра «Метрополитен-опера»
Трансляция пройдет в рамках программы TheatreHD, организуемой в России Арт-объединением CoolConnections. Последняя опера из «трилогии о Тюдорах» Доницетти повествует о стареющей
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15 апреля 2016 12:29
Гарри Поттер продолжит свое существование на сцене театра
Джоан Роулинг не хочет останавливаться на достигнутом и никак не может распрощаться с персонажем, подарившим ей мировую славу. Летом 2016 году на сцене лондонского театра запланирована премьера
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23 октября 2015 00:00
В США поставят бродвейский мюзикл про Джеймса Бонда
В США готовится постановка бродвейского мюзикла, основанная на «бондиане» Яна Флеминга. Исполнительный продюсер мюзикла о Джеймсе Бонде Мерри Зальцман (дочь легендарного продюсера «Бондианы» Гарри
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7 июля 2015 00:00
Драматический театр, опера, балет и киновыставки в «Авроре» в апреле–мае 2015 года
Кинотеатр «Аврора» продолжает давнюю традицию театрального, оперного и балетного кинопоказа, чередуя премьеры и демонстрацию спектаклей, уже «опробованных» зрителями. Прежде
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15 апреля 2015 00:00
18 января в кинотеатре «Аврора» дают оперу Арриго Бойто «Мефистофель»
Арриго Бойто блестяще переложил гётевского «Фауста»: трехчастная опера, написанная им в 1868 году, захватывает величием хорового исполнения и мелодическим богатством. В 2013-м Лори Фельдман
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16 января 2015 00:00
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