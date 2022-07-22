Гарри Поттер продолжит свое существование на сцене театра

Джоан Роулинг не хочет останавливаться на достигнутом и никак не может распрощаться с персонажем, подарившим ей мировую славу. Летом 2016 году на сцене лондонского театра запланирована премьера