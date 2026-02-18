Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Меню
Киноафиша
Новости
Оскар 2026
18 февраля 2026 10:45
Что смотреть в кино на этой неделе
17 февраля 2026 10:30
Нескучная классика: 7 нестандартных переосмыслений известных литературных произведений
13 февраля 2026 10:28
Любовь преодолевает все преграды: 8 неочевидных фильмов ко Дню святого Валентина
11 февраля 2026 16:30
Что смотреть в кино на этой неделе
10 февраля 2026 11:00
План надежный, как швейцарские часы: топ увлекательных фильмов-ограблений
Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2026
Наибольшее количество номинаций получил вампирский хоррор «Грешники».
22 января 2026 22:44
Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось
Больше 1 млрд за девять дней: «Сказке о царе Салтане» ворвалась в топ-5 самых кассовых фильмов 2026 года — кто обоогнал?
Тест по «Невероятным приключениям итальянцев в России»: только те, кто пересматривает комедию каждый год, наберут 6/6
Бараш на фарш? К рецепту блинов от «Смешариков» есть 2 серьезных вопроса, хотя и выглядят аппетитно
«Бригада по-новому»: казахское «Слово пацана» вышло раньше шедевра Крыжовникова – а в сиквеле даже появится повзрослевший Маратик
Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России
Из «Первого отдела» — во дворец XVIII века: новый исторический сериал с Колесниковым и Ковальчук обещает недетские страсти
Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели
Комедию с Якубовичем почти запретили в России: все из-за кадров со скандальным стримером
5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин
Забытый фильм о настоящих героях: к 23 февраля откопали «жемчужину» — зрелище не хуже «Балканского рубежа»
