Все новости о премии Оскар 2025
Все новости о премии Оскар 2025
Интервью
События
Статьи
Редакция
13 сентября 2025 11:01
Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики
12 сентября 2025 15:03
Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях
9 сентября 2025 00:31
Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг
7 сентября 2025 14:54
Главный приз для Джима Джармуша: объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2025 года
2 сентября 2025 14:19
Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте
Гарри Поттер
Тесты
Horror Story
Marvel
Must-see от кинозвезд
Подборки Netflix
Сериалы Netflix
Эксклюзив
Cоветское кино
Лучший фильм — «Анора»: объявлены победители «Оскара» 2025
Как и ожидалось, в категории «Лучший актер второго плана» Киран Калкин опередил Юру Борисова.
Написать
3 марта 2025 06:44
«Оскар» раздора: 8 самых скандальных моментов в истории кинопремии
Хук справа Уилла Смита, голый мужчина и кража статуэток — вспоминаем случаи, которые обсуждали активнее самих победителей.
Написать
23 февраля 2025 12:13
Юра Борисов и... Александр Петров: кто из русских уже был на «Оскаре», и даже побеждал
Собрали имена тех, кем могут гордиться соотечественники.
Написать
29 января 2025 14:00
Юра Борисов в деле: объявлены номинанты на «Оскар» 2025
Церемония вручения пройдет в ночь на 3 марта.
Написать
23 января 2025 17:20
HBO любит рисковать и всегда выигрывает: 3 самых провокационных сериала, которые ненавидели, но смотрели
Зрители ждали, и это свершилось: 4 сезон «Клюквенного щербета» начался со скандалов, измен и хаоса
Кем на самом деле был Джейкоб из «Остаться в живых»: без этого понять смысл сериала крайне сложно
Бодди-хоррор и Ski-Fi в одном лице: этот недооцененный фильм 2020 года заслуживает не меньше почестей, чем «Субстанция»
«Не в масть тебе такие покемоны»: «Утомленные солнцем 2» превратились в ироничный мем — почему все хохочут над «генеральскими котлами» Михалкова
Новый сериал от создателей «Трех котов»: в «Соне из Тоствилля» даже не скрывали, что копируют Толкина и аниме
Инженеры стерты, как по щелчку Таноса: «Чужой: Земля» помножил на ноль «Прометея» и «Ромул» — теперь к хронологии еще больше вопросов
Не баг, а фича: у одной из главных «ошибок» Нолана в «Интерстелларе» есть скрытый смысл — и он полностью меняет финал
«Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала
«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры
Сентябрь горит, тест по вам плачет: ответьте на вопрос про кино и узнайте, как пройдет ваша осень
