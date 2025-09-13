Все новости о премии Оскар 2025

HBO любит рисковать и всегда выигрывает: 3 самых провокационных сериала, которые ненавидели, но смотрели

Зрители ждали, и это свершилось: 4 сезон «Клюквенного щербета» начался со скандалов, измен и хаоса

Кем на самом деле был Джейкоб из «Остаться в живых»: без этого понять смысл сериала крайне сложно

Бодди-хоррор и Ski-Fi в одном лице: этот недооцененный фильм 2020 года заслуживает не меньше почестей, чем «Субстанция»

«Не в масть тебе такие покемоны»: «Утомленные солнцем 2» превратились в ироничный мем — почему все хохочут над «генеральскими котлами» Михалкова

Новый сериал от создателей «Трех котов»: в «Соне из Тоствилля» даже не скрывали, что копируют Толкина и аниме

Инженеры стерты, как по щелчку Таноса: «Чужой: Земля» помножил на ноль «Прометея» и «Ромул» — теперь к хронологии еще больше вопросов

Не баг, а фича: у одной из главных «ошибок» Нолана в «Интерстелларе» есть скрытый смысл — и он полностью меняет финал

«Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала

«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры