Оскар 2024
Интервью
События
Статьи
Редакция
13 сентября 2025 11:01
Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики
12 сентября 2025 15:03
Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях
9 сентября 2025 00:31
Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг
7 сентября 2025 14:54
Главный приз для Джима Джармуша: объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2025 года
2 сентября 2025 14:19
Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте
Семь побед «Оппенгеймера»: объявлены лауреаты «Оскара» 2024
Обошлось без каких-либо неожиданностей.
Написать
11 марта 2024 07:31
«Оппенгеймер», «Бедные-несчастные» и другие: объявлены номинанты на «Оскар» 2024
Победители станут известны в марте.
Написать
24 января 2024 01:06
Американская киноакадемия объявила ключевые даты «Оскара» 2024
Торжественная церемония вручения премии вновь пройдет во второе воскресенье марта.
Написать
25 апреля 2023 12:55
Зрители ждали, и это свершилось: 4 сезон «Клюквенного щербета» начался со скандалов, измен и хаоса
Эти моменты в «Бесконечной крепости» удивили тех, кто читал мангу: такого в «Истребителе демонов» не было
Всего одна фраза объясняет, почему Света не уехала с Данилой в фильме «Брат»: в ней заложен глубокий смысл
«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры
«Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости
Бодди-хоррор и Ski-Fi в одном лице: этот недооцененный фильм 2020 года заслуживает не меньше почестей, чем «Субстанция»
Сентябрь горит, тест по вам плачет: ответьте на вопрос про кино и узнайте, как пройдет ваша осень
Сам Гатс ногу сломит: сколько томов в манге «Берсерк» — нормально экранизировали только «Золотой век»
Новый сериал от создателей «Трех котов»: в «Соне из Тоствилля» даже не скрывали, что копируют Толкина и аниме
«Не в масть тебе такие покемоны»: «Утомленные солнцем 2» превратились в ироничный мем — почему все хохочут над «генеральскими котлами» Михалкова
Нолан сам проболтался: финал «Начала» больше не загадка — эти две детали объясняют, удалось ли Коббу проснуться
