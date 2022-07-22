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Киноафиша Новости Оскар 2022 – новости, прогнозы экспертов, список номинантов

Оскар 2022 – новости, прогнозы экспертов, список номинантов

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Лучшие мемы про исторический скандал на «Оскаре-2022» Лучшие мемы про исторический скандал на «Оскаре-2022» Кажется, что о победителях уже давно забыли, а про Уилла Смита будут говорить еще долго.
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29 марта 2022 18:18
«Самый постыдный момент в истории «Оскара»: как международные СМИ отреагировали на пощечину Уилла Смита «Самый постыдный момент в истории «Оскара»: как международные СМИ отреагировали на пощечину Уилла Смита Криса Рока никто не оправдывает, но реакция Смита большинству кажется непростительной.
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29 марта 2022 11:11
Зрительский рейтинг «Оскара» увеличился на 56% по сравнению с антирекордом прошлого года Зрительский рейтинг «Оскара» увеличился на 56% по сравнению с антирекордом прошлого года При этом говорить об успехе все равно не приходится.
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29 марта 2022 09:52
Как шутили на церемонии про номинантов на «Оскар-2022»? Как шутили на церемонии про номинантов на «Оскар-2022»? Если коротко, то очень даже неплохо.
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28 марта 2022 19:46
7 провальных нарядов знаменитостей на ковровой дорожке «Оскара-2022» 7 провальных нарядов знаменитостей на ковровой дорожке «Оскара-2022» Неудачное декольте Эми Шумер, неподходящий тотал-блэк и другие промахи.
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28 марта 2022 19:11
Все ли ненавидят Криса? Об отношениях Уилла Смита и Криса Рока Все ли ненавидят Криса? Об отношениях Уилла Смита и Криса Рока О главных номинантах в категории «пощечина года» на «Оскаре» 2022, звон от которой, кажется, стоит в ушах у всей планеты.
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28 марта 2022 18:34
Хронология отношений Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит: от тайного романа до скандала на «Оскаре-2022» Хронология отношений Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит: от тайного романа до скандала на «Оскаре-2022» Как в прошлом обстояли дела с отношениями Уилла Смита и его супруги и что привело к скандалу с Крисом Роком?
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28 марта 2022 16:49
Танцы и пощечина: чем запомнится «Оскар-2022» Танцы и пощечина: чем запомнится «Оскар-2022» Может ли запомниться «Оскар» вообще – это большой вопрос, но Уилл Смит и Крис Рок сделали все для того, чтобы это случилось.
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28 марта 2022 14:50
Лучшие образы «Оскара-2022», которые выделяются среди остальных Лучшие образы «Оскара-2022», которые выделяются среди остальных Голливудские знаменитости показали настоящую высокую моду на красной ковровой дорожке.
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28 марта 2022 12:42
Уилл Смит ударил Криса Рока на сцене «Оскара» из-за шутки о Джаде Пинкетт Смит Уилл Смит ударил Криса Рока на сцене «Оскара» из-за шутки о Джаде Пинкетт Смит Рок отпустил ремарку об облысении актрисы.
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28 марта 2022 10:31
Объявлены лауреаты «Оскара-2022»: лучшим фильмом признана драма «CODA: Ребенок глухих родителей» Объявлены лауреаты «Оскара-2022»: лучшим фильмом признана драма «CODA: Ребенок глухих родителей» В главных актерских номинациях победителями стали Уилл Смит и Джессика Честейн.
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28 марта 2022 09:53
Нарядные претенденты на «Оскар-2022» в номинации «Лучший дизайн костюмов» Нарядные претенденты на «Оскар-2022» в номинации «Лучший дизайн костюмов» «Круэлла», «Вестсайдская история», «Аллея кошмаров», «Сирано» и «Дюна» борются за награду.
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26 марта 2022 10:37
9 интересных фактов о премии «Оскар-2022» 9 интересных фактов о премии «Оскар-2022» О лидерах по номинациям, ведущих церемонии и возможной исторической победе Нетфликса в категории «Лучший фильм».
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25 марта 2022 19:49
Тест: в какой категории ты бы смог получить «Оскар»? Тест: в какой категории ты бы смог получить «Оскар»? Возможно, именно ты станешь следующим Квентином Тарантино или Леонардо ДиКаприо!
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25 марта 2022 16:49
Советские и российские фильмы, получившие премию «Оскар» Советские и российские фильмы, получившие премию «Оскар» Эти картины вывели отечественный кинематограф на мировой уровень и навсегда остались в памяти зрителей.
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25 марта 2022 14:09
Звезда «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер выступит одной из ведущих церемонии «Оскар» 2022 Звезда «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер выступит одной из ведущих церемонии «Оскар» 2022 Ранее общественность возмутила новость, что актриса не получила приглашения на торжественное мероприятие.
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24 марта 2022 14:22
10 сериалов, которые легко могли бы претендовать на «Оскар-2022» 10 сериалов, которые легко могли бы претендовать на «Оскар-2022» Киноафиша размышляет, какие сериалы ушедшего года могли бы побороться за «Оскар».
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24 марта 2022 12:41
Лучшие актеры и актрисы: первые роли в кино номинантов на «Оскар-2022» Лучшие актеры и актрисы: первые роли в кино номинантов на «Оскар-2022» В преддверии 94-й по счету церемонии вручения «Оскар» Киноафиша вспоминает первые роли актеров, борющихся за звание лучших по версии Киноакадемии.
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23 марта 2022 16:29
Все, что вам нужно знать об «Оскаре-2022» и его главных номинантах Все, что вам нужно знать об «Оскаре-2022» и его главных номинантах В ночь с 27 на 28 марта состоится 94-я по счету церемония вручения призов Американской Киноакадемии, также известной как «Оскар». Киноафиша рассказывает об основных номинациях, главных фаворитах и онлайн-площадках просмотра церемонии.
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22 марта 2022 11:58
Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей главный приз Гильдии продюсеров США Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей главный приз Гильдии продюсеров США Драма Шан Хейдер превращается в одного из фаворитов «Оскара» 2022.
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21 марта 2022 14:43
Не дошли до церемонии: кого прокатили по номинациям на «Оскар-2022» Не дошли до церемонии: кого прокатили по номинациям на «Оскар-2022» В преддверии главной кинопремии мира разбираемся, кого на этот раз Академия обделила номинациями.
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21 марта 2022 11:10
10 фильмов Netflix, номинированных на «Оскар-2022» 10 фильмов Netflix, номинированных на «Оскар-2022» Потрясающий перформанс Бенедикта Камбербэтча, сильнейшая роль Эндрю Гарфилда, режиссерский дебют Мэгги Джилленхол — в этом сезоне стриминговый гигант представил поистине выдающиеся работы. Бегите смотреть эти интересные работы, пока еще не закончилась подписка на Netflix.
1 комментарий
14 марта 2022 23:03
Леди Гага, Зои Кравиц, Кевин Костнер и другие звезды примут участие в проведении церемонии «Оскар» 2022 Леди Гага, Зои Кравиц, Кевин Костнер и другие звезды примут участие в проведении церемонии «Оскар» 2022 Организаторы обещают озвучить остальных в ближайшие недели.
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4 марта 2022 16:44
Согласно опросу, «Человек-паук: Нет пути домой» — фаворит на первую в истории фанатскую премию «Оскар» Согласно опросу, «Человек-паук: Нет пути домой» — фаворит на первую в истории фанатскую премию «Оскар» Голосование заканчивается уже сегодня, а победители будут объявлены в ходе торжественной церемонии вручения премии 27 марта.
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3 марта 2022 15:36
Американская киноакадемия назвала десять фильмов, лидирующих в борьбе за «народную» премию «Оскар» 2022 Американская киноакадемия назвала десять фильмов, лидирующих в борьбе за «народную» премию «Оскар» 2022 Среди них оказались как кассовый хит «Человек-паук: Нет пути домой», так и инди-хоррор «Злое» Джеймса Вана.
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2 марта 2022 13:58
Эми Шумер подтвердила получение роли ведущей «Оскара» 2022 наряду с Вандой Сайкс и Реджиной Эми Шумер подтвердила получение роли ведущей «Оскара» 2022 наряду с Вандой Сайкс и Реджиной Оценить совместную работу трио можно будет 27 марта.
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16 февраля 2022 10:22
Учредители «Оскара» впервые дадут зрителям возможность выбрать лучший фильм года Учредители «Оскара» впервые дадут зрителям возможность выбрать лучший фильм года В 2019-м от подобной идеи в итоге отказались. 
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15 февраля 2022 15:08
Дени Вильнёв не расстроился из-за того, что его не номинировали на «Оскар» 2022 в категории «Лучший режиссер» Дени Вильнёв не расстроился из-за того, что его не номинировали на «Оскар» 2022 в категории «Лучший режиссер» Он доволен другими номинациями «Дюны». 
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15 февраля 2022 14:36
Стало известно трио ведущих церемонии «Оскар» 2022 Стало известно трио ведущих церемонии «Оскар» 2022 Мероприятие проведут комедийные актрисы. 
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15 февраля 2022 10:21
Церемония «Оскар» 2022 будет состоять из трех актов с разными ведущими Церемония «Оскар» 2022 будет состоять из трех актов с разными ведущими Но конкретных имен пока нет. 
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14 февраля 2022 16:32
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