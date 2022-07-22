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Оскар 2022 – новости, прогнозы экспертов, список номинантов
Оскар 2022 – новости, прогнозы экспертов, список номинантов
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
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Лучшие мемы про исторический скандал на «Оскаре-2022»
Кажется, что о победителях уже давно забыли, а про Уилла Смита будут говорить еще долго.
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29 марта 2022 18:18
«Самый постыдный момент в истории «Оскара»: как международные СМИ отреагировали на пощечину Уилла Смита
Криса Рока никто не оправдывает, но реакция Смита большинству кажется непростительной.
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29 марта 2022 11:11
Зрительский рейтинг «Оскара» увеличился на 56% по сравнению с антирекордом прошлого года
При этом говорить об успехе все равно не приходится.
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29 марта 2022 09:52
Как шутили на церемонии про номинантов на «Оскар-2022»?
Если коротко, то очень даже неплохо.
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28 марта 2022 19:46
7 провальных нарядов знаменитостей на ковровой дорожке «Оскара-2022»
Неудачное декольте Эми Шумер, неподходящий тотал-блэк и другие промахи.
Написать
28 марта 2022 19:11
Все ли ненавидят Криса? Об отношениях Уилла Смита и Криса Рока
О главных номинантах в категории «пощечина года» на «Оскаре» 2022, звон от которой, кажется, стоит в ушах у всей планеты.
Написать
28 марта 2022 18:34
Хронология отношений Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит: от тайного романа до скандала на «Оскаре-2022»
Как в прошлом обстояли дела с отношениями Уилла Смита и его супруги и что привело к скандалу с Крисом Роком?
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28 марта 2022 16:49
Танцы и пощечина: чем запомнится «Оскар-2022»
Может ли запомниться «Оскар» вообще – это большой вопрос, но Уилл Смит и Крис Рок сделали все для того, чтобы это случилось.
Написать
28 марта 2022 14:50
Лучшие образы «Оскара-2022», которые выделяются среди остальных
Голливудские знаменитости показали настоящую высокую моду на красной ковровой дорожке.
Написать
28 марта 2022 12:42
Уилл Смит ударил Криса Рока на сцене «Оскара» из-за шутки о Джаде Пинкетт Смит
Рок отпустил ремарку об облысении актрисы.
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28 марта 2022 10:31
Объявлены лауреаты «Оскара-2022»: лучшим фильмом признана драма «CODA: Ребенок глухих родителей»
В главных актерских номинациях победителями стали Уилл Смит и Джессика Честейн.
Написать
28 марта 2022 09:53
Нарядные претенденты на «Оскар-2022» в номинации «Лучший дизайн костюмов»
«Круэлла», «Вестсайдская история», «Аллея кошмаров», «Сирано» и «Дюна» борются за награду.
Написать
26 марта 2022 10:37
9 интересных фактов о премии «Оскар-2022»
О лидерах по номинациям, ведущих церемонии и возможной исторической победе Нетфликса в категории «Лучший фильм».
Написать
25 марта 2022 19:49
Тест: в какой категории ты бы смог получить «Оскар»?
Возможно, именно ты станешь следующим Квентином Тарантино или Леонардо ДиКаприо!
Написать
25 марта 2022 16:49
Советские и российские фильмы, получившие премию «Оскар»
Эти картины вывели отечественный кинематограф на мировой уровень и навсегда остались в памяти зрителей.
Написать
25 марта 2022 14:09
Звезда «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер выступит одной из ведущих церемонии «Оскар» 2022
Ранее общественность возмутила новость, что актриса не получила приглашения на торжественное мероприятие.
Написать
24 марта 2022 14:22
10 сериалов, которые легко могли бы претендовать на «Оскар-2022»
Киноафиша размышляет, какие сериалы ушедшего года могли бы побороться за «Оскар».
Написать
24 марта 2022 12:41
Лучшие актеры и актрисы: первые роли в кино номинантов на «Оскар-2022»
В преддверии 94-й по счету церемонии вручения «Оскар» Киноафиша вспоминает первые роли актеров, борющихся за звание лучших по версии Киноакадемии.
Написать
23 марта 2022 16:29
Все, что вам нужно знать об «Оскаре-2022» и его главных номинантах
В ночь с 27 на 28 марта состоится 94-я по счету церемония вручения призов Американской Киноакадемии, также известной как «Оскар». Киноафиша рассказывает об основных номинациях, главных фаворитах и онлайн-площадках просмотра церемонии.
Написать
22 марта 2022 11:58
Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей главный приз Гильдии продюсеров США
Драма Шан Хейдер превращается в одного из фаворитов «Оскара» 2022.
Написать
21 марта 2022 14:43
Не дошли до церемонии: кого прокатили по номинациям на «Оскар-2022»
В преддверии главной кинопремии мира разбираемся, кого на этот раз Академия обделила номинациями.
Написать
21 марта 2022 11:10
10 фильмов Netflix, номинированных на «Оскар-2022»
Потрясающий перформанс Бенедикта Камбербэтча, сильнейшая роль Эндрю Гарфилда, режиссерский дебют Мэгги Джилленхол — в этом сезоне стриминговый гигант представил поистине выдающиеся работы. Бегите смотреть эти интересные работы, пока еще не закончилась подписка на Netflix.
1 комментарий
14 марта 2022 23:03
Леди Гага, Зои Кравиц, Кевин Костнер и другие звезды примут участие в проведении церемонии «Оскар» 2022
Организаторы обещают озвучить остальных в ближайшие недели.
Написать
4 марта 2022 16:44
Согласно опросу, «Человек-паук: Нет пути домой» — фаворит на первую в истории фанатскую премию «Оскар»
Голосование заканчивается уже сегодня, а победители будут объявлены в ходе торжественной церемонии вручения премии 27 марта.
Написать
3 марта 2022 15:36
Американская киноакадемия назвала десять фильмов, лидирующих в борьбе за «народную» премию «Оскар» 2022
Среди них оказались как кассовый хит «Человек-паук: Нет пути домой», так и инди-хоррор «Злое» Джеймса Вана.
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2 марта 2022 13:58
Эми Шумер подтвердила получение роли ведущей «Оскара» 2022 наряду с Вандой Сайкс и Реджиной
Оценить совместную работу трио можно будет 27 марта.
Написать
16 февраля 2022 10:22
Учредители «Оскара» впервые дадут зрителям возможность выбрать лучший фильм года
В 2019-м от подобной идеи в итоге отказались.
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15 февраля 2022 15:08
Дени Вильнёв не расстроился из-за того, что его не номинировали на «Оскар» 2022 в категории «Лучший режиссер»
Он доволен другими номинациями «Дюны».
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15 февраля 2022 14:36
Стало известно трио ведущих церемонии «Оскар» 2022
Мероприятие проведут комедийные актрисы.
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15 февраля 2022 10:21
Церемония «Оскар» 2022 будет состоять из трех актов с разными ведущими
Но конкретных имен пока нет.
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14 февраля 2022 16:32
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