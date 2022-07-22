Все, что вам нужно знать об «Оскаре-2022» и его главных номинантах

В ночь с 27 на 28 марта состоится 94-я по счету церемония вручения призов Американской Киноакадемии, также известной как «Оскар». Киноафиша рассказывает об основных номинациях, главных фаворитах и онлайн-площадках просмотра церемонии.