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Оскар 2018
Новости: Оскар 2018
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
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20 июля 2022 17:00
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Передумали: «Оскар»-2019 не будут вручать лучшему блокбастеру
После того, как инициативу по введению новой категории на «Оскаре» для популярных фильмов раскритиковали абсолютно все – от киноэкспертов до актеров и режиссеров, Киноакадемия приняла, наверное,
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6 сентября 2018 22:19
«Оскар» будут вручать за лучшие блокбастеры
Поклонники боевиков и голливудских блокбастеров уже много лет негодуют по поводу того, что столь яркие представители продукта киноиндустрии игнорируются Киноакадемией. Но премия «Оскар» с
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9 августа 2018 15:02
Тимоти Шаламе, Леа Сейду, Ева Грин стали членами Киноакадемии
Американская Киноакадемия пополнилась 928 новичками, среди которых оказались восходящая звезда Тимоти Шаламе, актрисы Ева Грин и Леа Сейду, Айла Фишер, Хлоя Морец и сотни других деятелей
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26 июня 2018 11:26
Стала известна дата следующей церемонии вручения премии «Оскар»
Оргкомитет американской киноакадемии объявил, что мероприятие состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Отбор участников стартует 7 января 2019 года, а закончится 14 января.
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24 апреля 2018 15:54
«Оскар»: что не попало в итоговую версию церемонии
Торжественная церемония вручения премии «Оскар» прошла 4 марта. Работу над «Оскаром» доверили сценаристам шоу Джимми Киммела. Они и рассказали о том, что не попало в итоговую
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13 марта 2018 02:06
Госдума прокомментировала победу документального фильма о Родченкове на «Оскаре»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал победу документального фильма о Родченкове на «Оскаре-2018». «Мир все более пoлитизируется, и США прикладывают
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7 марта 2018 10:26
Почему «Форма воды» стала лучшим фильмом года?
Российский кинокритик Александр Павлов поделился своими мыслями по поводу главного победителя премии «Оскар» этого года – фэнтезийной мелодрамы «Форма воды». Так, по
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7 марта 2018 10:22
Церемонию «Оскар» посмотрело рекордно низкое количество зрителей
Рейтинг вручения наград американской киноакадемии в этом году оказался самым низким за всю историю. Церемонию посмотрели 26,5 млн человек, что на 20% меньше прошлогодних показателей. Впервые
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6 марта 2018 15:23
Фрэнсис МакДорманд вернули украденный «Оскар»
Фрэнсис МакДорманд, получившая свой второй «Оскар» за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», чуть не лишилась престижной награды. 45-летний Терри Брайант
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6 марта 2018 10:23
Актеры против оружия
Несколько часов назад в Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения наград «Оскар». Масштабное событие в мире кино давно носит не только развлекательный, но и социально-политический
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5 марта 2018 13:45
Лучший фильм 2018 года: Форма воды получила «Оскар»
Пожалуй, самая главная номинация церемонии окончательно расставила все точки над и. Лучшим фильмом года стал «Форма воды» Гильермо дель Торо. Лента также завоевала рекордное в
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5 марта 2018 07:48
Гэри Олдман получил «Оскар» в категории «Лучший актер»
Гэри Олдман получил известность после роли Сида Вишеса в культовом фильме «Сид и Нэнси». Уже тогда кинокритики высоко оценили работу молодого актера и пророчили ему награды. Однако
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5 марта 2018 07:25
Гильермо дель Торо получил «Оскар» в категории «Лучший режиссер»
В этой номинации разгралось нешуточное сражение, и до последнего мы гадали - кто же победит? «Форма воды» принесла своему создателю «Оскар», чего не смог
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5 марта 2018 07:16
Кино невозможно без зрителей: Джимми Киммел отвел кинематографистов поблагодарить зрителей
Джимми Киммел с Галь Годот, актерами и режиссерами пришел в соседний кинотеатр, чтобы поблагодарить зрителей, которые в это время смотрели фильм «Излом времени». Актеры повесили
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5 марта 2018 07:12
Эллисон Дженни получила «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана»
Эллисон Дженни одержала блистательную победу и получила золотую статуэтку. В прочем, не смотря на сильных конкуренток, результат вручения «Оскара» в этой номинации можно было
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5 марта 2018 05:31
«Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» получила «Фантастическая женщина»
Номинаты: Фантастическая женщина (Чили) Оскорбление (Ливан) Нелюбовь (Россия) О теле и душе (Венгрия) Квадрат (Швеция) Конечно, все номинаты были достойны стать лучшими, хотя мы
1 комментарий
5 марта 2018 05:29
«Оскар» в номинации «Лучший грим и прически» достался «Темным временам»
Номинанты: Темные времена Виктория и Абдул Чудо Победила команда «Темных
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5 марта 2018 04:38
Марк бриджес получил «Оскар» в категории «Лучший дизайн костюмов»
Номинаты: Красавица и чудовище Темные времена Призрачная нить Форма воды Виктория и Абдул Победу одержал Марк Бриджес за фильм «Призрачная
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5 марта 2018 04:35
Сэм Рокуэлл получил «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана»
Номинанты в категории лучший актер второго плана в этом году радует своим разнообразием. В этом году номинантами на самую престижную премию стали: Уиллем Дефо - Проект "Флорида" Вуди
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5 марта 2018 04:19
«Оскар» 2018: фото всех звезд на красной дорожке
Уже через полтора часа начнется раздача заветных статуэток. А пока весь мир замер в ожидании имен победителей, на красной ковровой дорожке начался настоящий парад голливудских знаменитостей. Каждый
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5 марта 2018 02:30
«Оскар» 2018: следи за премией вместе с нами!
Уже через несколько часов начнется главное событие года в киноиндустрии и статуэтки премии «Оскар» найдут своих обладателей. В этом году борьба обещает быть нешуточной: в номинациях
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4 марта 2018 19:14
Первый взгляд на сцену юбилейной премии «Оскар»
В ночь с 4 на 5 марта в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе состоится 90-ая юбилейная церемония вручения премии «Оскар». Организаторы события поделились первыми фотографиями с места
Написать
3 марта 2018 17:09
Американская киноакадемия объявила имена презентеров этого года
Награды за лучшую женскую роль и лучшие роли второго плана вручат победители прошлогодней премии: Эмма Стоун, Виола Дэвис и Махершала Али. А лауреат «Оскара» за лучшую мужскую роль 2017
Написать
3 марта 2018 09:56
Премия «Оскар-2018»: 10 интересных фактов о главном кинособытии года
Юбилейная церемония премии «Оскар» состоится уже в это воскресенье в ночь на 5 марта. Киноафиша публикует список самых интересных фактов о номинантах этого года. 1. Фантастическая
Написать
2 марта 2018 16:51
Делайте ваши ставки, господа! Прогноз результатов вручения премии «Оскар»
Церемония вручения премии «Оскар» уже не горами, и пока весь киномир гадает, чьи именно имена скрываются в столь популярных конвертах, появляются первые прогнозы, а следом - и ставки на
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1 марта 2018 10:02
«Чудо-женщину» продвигают на «Оскар» 2018 в 15 номинациях
Слухи о том, что студия Warner Bros., вдохновившись успехом «Чудо-женщины» в прокате, у критиков и у зрителей, собирается продвинуть супергеройский блокбастер на «Оскар»,
Написать
19 октября 2017 12:22
«Логана» с Хью Джекманом отправят на «Оскар» 2018
Всем прекрасно известно, что Киноакадемия США не жалует супергеройские блокбастеры, но 2018 год может стать тем годом, когда всё изменится. Стало известно, что студия 20th Century Fox будет
Написать
15 сентября 2017 11:41
«Время первых» будет претендовать на номинацию на «Оскар» 2018 как лучший фильм на иностранном языке
Список российских фильмов, которые будут претендовать на попадание в номинацию «лучший фильм на иностранном языке» на «Оскар» 2018, пополнился картиной «Время
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4 сентября 2017 14:22
«Планету обезьян: Война» будут продвигать на «Оскар» 2018 как лучший фильм
«Оскар» 2018 становится все более интересным – хотя сама церемония пройдет лишь в марте 2018 года. Не так давно мы обсуждали слухи о том, что Warner Bros. собирается продвигать на
Написать
31 августа 2017 11:45
«Анну Каренину» с Елизаветой Боярской выдвинут на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке
В этом году российский кинематограф как никогда щедр на фильмы, претендующие на попадание в номинацию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. О желании выдвинуть свои картины на
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24 августа 2017 13:40
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