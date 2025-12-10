Меню
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Интервью
События
Статьи
Редакция
10 декабря 2025 11:57
Что смотреть в кино на этой неделе
10 декабря 2025 10:43
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику
9 декабря 2025 11:58
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая
8 декабря 2025 15:46
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд
8 декабря 2025 12:27
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение»
В представлении сочетаются художественная гимнастика, балет, танец, музыка и поэзия.
Написать
9 декабря 2025 14:25
Первый канал против НТВ: какой сериал с Сергеем Жарковым выйдет в эфир раньше – «Порода», «Псы и волки» или «Дельфин 3»
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна
Это поняли не все зрители, но мифрил был куда ценнее Кольца: почему Саурон стремился контролировать каждый его грамм
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар»
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен
