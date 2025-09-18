Меню
18 сентября 2025 23:41 Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях 18 сентября 2025 14:27 Мгновенная классика: критики в восторге от фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» Мгновенная классика: критики в восторге от фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» 17 сентября 2025 15:33 Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени 15 сентября 2025 12:08 На кинофестивале в Торонто победил «Хамнет» с Полом Мескалом и Джесси Бакли На кинофестивале в Торонто победил «Хамнет» с Полом Мескалом и Джесси Бакли 15 сентября 2025 11:45 Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы» Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»
«Русская Медиагруппа» стала информационным партнером музыкального конкурса «Интервидение» «Русская Медиагруппа» стала информационным партнером музыкального конкурса «Интервидение» Концепция проекта предполагает установление дружественных межкультурных связей.
17 сентября 2025 16:04
Эти 6 мини-сериалов от Netflix 2025 года помотают ваши нервы: смотреть будете с открытым ртом и потными ладошками всю ночь
Брондуков отвернулся, а Гайдай шепнул почти неприличное: вырезанная сцена из «Спортлото-82», которую показали только за границей
Думаете, знаете, как делаются телеэфиры? Этот сериал о новостях раскроет закулисье ТВ-редакций — и это очень смешно
Обычный зритель видит аномалию, азиаты — намек на сиквел: сцену после титров в «Выход 8» поняли только японцы
«Паки, паки, иже херувимы»: угадаете ли вы смысл фраз на старорусском из «Ивана Васильевича» (тест)
«Док не ездит на чертовом Мустанге»: культовый DeLorean попал в «Назад в будущее» из-за скандала с «запрещенкой» (да, реклама — ни при чем!)
Когда не хватает исторического экшена: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть после «Короля и завоевателя»
«Оскорбления, домогательства и сексизм»: сможете ли вы угадать советский фильм по отзывам иностранцев? (тест)
Фанаты уверены: лучший друг Гарри Поттера не тот, кем кажется — и даже Роулинг не стала отмалчиваться
Думали, со Снейпом все плохо? Роль Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» может сыграть женщина — Темный Лорд станет Темной Леди
Страсти кипят, как в «Великолепном веке»: 5 турдизи с самыми горячими поцелуями и оценками 7.4+ — согреют осенним вечером
