Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Новости
Новости
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Гарри Поттер
Что посмотреть
Тесты
Horror Story
Must-see от кинозвезд
Marvel
Сериалы Netflix
Подборки Netflix
Эксклюзив
Оскар 2025
Cоветское кино
Роберт Эггерс признался, что его «Носферату» оказался копией фильма Тима Бертона
Сам не понял, что скопировал любимую миллионами фантастику.
Написать
30 января 2025 13:39
Мучения Раскольникова понравились народу: сериал «Преступление и наказание» только вышел, а уже бьет рекорды
Противоречивое творение Владимира Мирзоева желают оценить не только поклонники Достоевского.
Написать
5 ноября 2024 12:05
Поражен мозг, обездвижены конечности: Василию Ливанову не могут помочь в реанимации
Сейчас врачи ведут борьбу за жизнь звезды.
Написать
9 октября 2024 13:06
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить