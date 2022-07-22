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Новый фильм Нолана
Новости: новый фильм Нолана
22 июля 2022 14:13
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Виновата пандемия: «Доводу» Нолана нужны кассовые сборы в 800 миллионов долларов
Такого результата непросто достичь даже в более благоприятной мировой обстановке.
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15 июля 2020 12:40
Официально: премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на август
Фильм отложен еще на две недели из-за коронавируса.
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26 июня 2020 11:28
Новое ТВ-промо «Довода» подтвердило дату премьеры
Премьера состоится 31 июля.
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24 июня 2020 12:51
Кристофер Нолан объяснил временные парадоксы в фильме «Довод»
Это не лента о путешествиях во времени.
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22 июня 2020 13:38
Кристофер Нолан объяснил, почему «Довод» надо смотреть на большом экране
Дело не только в сюжете и актерском составе, но и в грандиозных декорациях, созданных для съемок ленты.
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19 июня 2020 11:26
Кеннет Брана не смог назвать главного злодея в фильме «Довод» Нолана
Фильмы режиссера настолько сложные, что даже актеры не всегда способны рассказать, какую сторону занимают их персонажи.
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8 июня 2020 13:27
Вот это «Довод»: к июльской премьере фильма Нолана откроют 90% кинотеатров
Предприниматели готовы на большие риски ради того, чтобы зрители вновь собрались перед большими экранами.
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5 июня 2020 11:11
Кинотеатры в России возобновят работу в середине июля
Хорошие новости для всех, кто надеется посмотреть фильм «Довод» Кристофера Нолана.
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2 июня 2020 14:50
Кристоферу Нолану пришлось сменить логотип «Довода» из-за обвинений в плагиате
Режиссер поспешил уладить конфликт на начальной стадии.
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25 мая 2020 11:56
Эпично: на съемках «Довода» Кристофера Нолана взорвали настоящий самолет
Актер Джон Дэвид Вашингтон представил новый трейлер фантастического блокбастера.
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22 мая 2020 14:02
Новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана вышел в игре Fortnite
В ролике присутствует обнадеживающий титр «Скоро в кинотеатрах».
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22 мая 2020 11:02
Вышел свежий тизер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Вернее, утек.
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21 мая 2020 14:40
Раскрыто условие сохранения даты премьеры «Довода» Нолана
Несмотря на желание Кристофера Нолана, фильм рискует не выйти на большие экраны в середине лета.
Написать
18 мая 2020 13:07
«Довод» не выйдет: карантин в Лос-Анджелесе могут продлить еще на три месяца
Видимо, надеждам Кристофера Нолана не суждено сбыться.
Написать
13 мая 2020 11:03
Кристофер Нолан отказался перенести премьеру «Довода» из-за пандемии
Режиссер намерен бороться за премьеру своего фильма до последнего.
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13 мая 2020 10:30
Осторожно, спойлер: Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов «Довода» Нолана
И заинтриговал поклонников еще больше.
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13 мая 2020 10:17
Warner Bros. примет решение о переносе «Довода» Кристофера Нолана в ближайшие дни
Риск повторных вспышек эпидемии COVID-19 в июле оказался слишком велик.
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8 мая 2020 10:04
Если откроют кинотеатры: «Довод» Кристофера Нолана сохранил дату премьеры
Глава Warner Bros. подтвердила намерение студии выпустить фильм в середине лета.
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27 апреля 2020 16:26
Warner Bros. надеются, что «Чудо-женщина: 1984» и «Довод» Нолана спасут кинотеатры
Несмотря ни на что, боссы студии планируют показать столь масштабные проекты на больших экранах.
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23 апреля 2020 15:51
Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон на свежих кадрах «Довода» Кристофера Нолана
Смотрите внимательнее.
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20 апреля 2020 17:03
Кристофер Нолан попросил правительство США поддержать кинотеатры
Слова гения.
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23 марта 2020 11:53
До «Бэтмена» и «Довода»: Роберт Паттинсон признался, что был «безработным» в начале прошлого года
Статус суперзвезды только усугубил положение актера.
Написать
30 января 2020 17:00
Режиссер "Хостела" Элай Рот снимет хоррор-франшизу "Клоунпокалипсис"
Помимо съемок полнометражного фильма, планируется выпуск видеоигры с дополненной реальностью
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28 января 2020 16:34
Юрий Колокольников снимется в новом фильме Кристофера Нолана
Это подтвердили представители актёра.
Написать
4 июля 2019 14:38
Стали известны название и актёрский состав нового фильма Кристофера Нолана
Съёмки проекта уже начались.
Написать
22 мая 2019 19:23
Роберта Паттинсона не выпускали из комнаты во время чтения сценария нового фильма Нолана
Детали сюжета картины хранят в строгой тайне.
Написать
5 апреля 2019 15:24
Элизабет Дебики присоединилась к актёрскому составу нового фильма Кристофера Нолана
Детали сюжета не раскрываются.
Написать
20 марта 2019 21:25
Роберт Паттинсон может сыграть в следующем фильме Кристофера Нолана
Картина поспешно набирает актёрский состав.
Написать
20 марта 2019 13:08
Звезда «Чёрного клановца» снимется в новом фильме Кристофера Нолана
Джон Дэвид Вашингтон сыграет одну из главных ролей в пока что безымянной картине режиссёра.
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20 марта 2019 08:18
Слух: Съёмки нового фильма Кристофера Нолана начнутся летом
Выход фильма запланирован на 2020 год.
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6 марта 2019 10:41
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