5 марта 2026 15:30
Оно живое! 7 лучших киноадаптаций романа «Франкенштейн»
4 марта 2026 20:53
Что смотреть в кино на этой неделе
1 марта 2026 16:53
Главные премьеры марта: что смотреть на стримингах
1 марта 2026 16:32
Главные премьеры марта: что смотреть в кинотеатрах
27 февраля 2026 10:27
Призрачное лицо бьет ножом: все части «Крика» — от худшей к лучшей
Что посмотреть
Гарри Поттер
Тесты
Horror Story
Marvel
Must-see от кинозвезд
Подборки Netflix
Сериалы Netflix
Cоветское кино
Эксклюзив
Оскар
129 лет считался утерянным: показываем первый Sci-Fi фильм о битве человека и ИИ
Сюжет незамысловатый, хронометраж короче, чем у рилсов.
Написать
4 марта 2026 09:15
Тюрьма внутри секты, приговор от ИИ и опасное изобретение: 4 новых фильма, которые уже вышли в хорошем качестве
Свежие релизы последних месяцев, которые уже можно смотреть дома.
Написать
1 марта 2026 10:20
Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку»
ИИ-эксперт — о страхах перед будущим и настоящих чувствах к нейросетям.
Написать
25 февраля 2026 14:05
Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком
«Стремно сказать»: звезда «Аутсорса» и «Трассы» Данил Стеклов признался, какие фильмы пересматривал чаще всего — Балабанов в топе
4 турецких сериала, которые стоит посмотреть всем: личный топ Бурака Озчивита — «Великолепный век» тоже в списке
Американцы 25 лет не могут понять, в чем сила, но «Брата 2» смотрят каждый год: «Русские его считают низкопробным»
Международный женский тест: угадаете хотя бы 3/6 советских фильмов с самыми «девчачьими» названиями по кадру? (Сложность: эксперт)
Стартанул 2 марта: когда выходят новые серии «Мотай!», и почему стоит смотреть сериал прямо сейчас
«Мужчины некрасивые, женщины как с журнала»: так говорят японцы про «Иронию судьбы» – а вот что еще отметили в фильме
Японцы посмотрели наш «Солярис»: «Звездные войны» теперь считают пустышкой – но впечатлило кое-что еще
Он вам не Фома: после этого мини-сериала Wink открыл для себя Паламарчука с неожиданной стороны – длится 3 часа, но хочется все 10
«Не детектив, а унылое мыло»: зрители воротят нос от 8 сезона «Шефа», и всему виной… Семенов из «Невского»
«Первый отдел» сделал то, что не удавалось ни одному сериалу за пять лет – финал 5-го сезона побил все рекорды
