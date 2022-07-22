В ночь с 21 на 22 марта кинотеатр «Аврора» отметит день рождения Ксавье Долана

День рождения будет отпразднован праздничной киноночью под названием Dolan Anyways («И все же Долан»), во время которой состоится показ двух фильмов: «Песнь слона» и «И все же Лоранс». В первом