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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Новости: киноночь
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
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Гид по «Ночи кино»: 5 фильмов, которые просто нельзя пропустить
Философия, пантеизм, политика и, конечно же, кинематограф как искусство.
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26 августа 2021 19:00
Встречаем Новый 2018 год на премьере фильма «Величайший шоумен»
Большая премьера одного из самых ожидаемых фильмов праздничных каникул в новогоднюю ночь в киноцентре «Октябрь» становится хорошей традицией. В этот раз кинокомпания «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
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26 декабря 2017 20:05
Всероссийская ночь «Чужого» в кинотеатрах СИНЕМА ПАРК
В нескольких российских городах в ночь с 17 на 18 мая пройдет эксклюзивный премьерный показ фильма «Чужой: Завет». Всероссийская ночь «Чужого» пройдёт в главных
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10 мая 2017 16:05
Всероссийская ночь «Чужого» эксклюзивно в СИНЕМА ПАРК в ТРК «Гранд Каньон»
В ночь с 17 на 18 мая в 00:01 в Национальный сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК пройдет специальная киноночь, посвященная выходу нового фильма Ридли Скотта «Чужой: Завет». Фильм
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4 мая 2017 14:32
В «Родине» состоится ночной показ мультфильмов о любви
18 февраля в киноцентре «Родина» пройдет «Ночь всех влюбленных в мультфильмы!». В программу показа вошли короткометражные работы о любви фестиваля
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7 февраля 2017 01:28
В Москве пройдет ночь короткого метра «Киночник»
В ночь с 22 на 23 января в кинотеатре «Космос» состоится показ короткометражных фильмов молодых российских режиссёров «Киночник». Начало в 23.30. Этой ночью
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21 января 2017 01:03
Ночь Миядзяки 19 ноября в Петербурге и Гатчине
19 ноября кинотеатр Кинополис в ТРЦ «Румба» в Санкт-Петербурге и Кинополис «Cubus» в Гатчине проведут необычную акцию. Все, кто придет в тематическом костюме,
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9 ноября 2016 14:11
В кинотеатре "Синема 5" пройдёт ночь новинок кино
Ночью с 12 на 13 ноября в кинотеатре "Синема 5" состоится киномарафон последних новинок! С небольшими перерывами на отдых будет показано три картины: "Шпионы по
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3 ноября 2016 15:49
Ночь ужасов в Киносфере IMAX
Ночью с 4 на 5 ноября посетителей кинотеатра Киносфера IMAX ждёт главная вечеринка года – «Halloween. Ночь Ужасов». В программу вошли по-настоящему страшные сюрпризы, большая
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28 октября 2016 12:31
Halloween Scary Party в кинотеатре «МОНИТОР Болгария»
28 октября в кинотеатре «МОНИТОР Болгария» пройдёт ночь ужасов, посвящённая Хэллоуину. Программа мероприятия состоит из показа 8 короткометражных фильмов по Стивену Кингу, квеста по
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25 октября 2016 13:53
Хэллоуин в кинотеатре «Люксор»
В ночь с 29 по 30 октября, в честь одного из самых любимых праздников, у любителей кино и ужасов появится возможность провести в кинотеатре целую ночь за просмотром самых пугающих и страшных картин
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25 октября 2016 13:38
Ночь аниме в Краснодаре
17 сентября в кинотеатре «МОНИТОР Болгария» состоится «Ночь аниме». На большом экране будут показаны три культовые аниме-картины: «Берсерк: Золотой век. Фильм I: Бехерит
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16 сентября 2016 09:31
Кинопоказы в автокиноклубе "Cinema Car"
20 июля в городе Уфе состоится открытие нового сезона в автокинотеатре "Cinema Car" после его обновления. Кинотеатр распологается на Гостином дворе на парковке со стороны улицы
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20 июля 2016 10:15
Ночь фильмов с участием Луи Гарреля пройдет в киноцентре «Ленфильм»
26 марта при поддержке портала Cinemaholics в Киноцентре «Ленфильм» пройдет ночь фильмов с участием Луи Гарреля - «Проведи ночь с Гаррелем». Киноночь посвящена выходу в
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21 марта 2016 00:00
Ночь культовых фильмов Ксавье Долана
Киноцентр "Родина" вместе с порталом Cinemaholics снова предлагают вам провести ночь в компании культовых режиссеров. В ночь с 19 на 20 марта, ко дню рождения франко-канадского режиссера, лауреата
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15 марта 2016 00:00
Романтическая НочьКино в сети кинотеатров "Люксор"
В ночь с 13 на 14 февраля в кинотеатрах «Люксор» в Москве состоится «НочьКино». Не упусти возможность увидеть 2 романтические новинки со своей половинкой! «В активном
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9 февраля 2016 00:00
Ночь с Тарантино в кинотеатре «Родина»
В ночь с 6 на 7 февраля киноцентр «Родина» проведет ночь кинопоказов с участием легендарного Квентина Тарантино. В программе представлены два фильма: «Криминальное чтиво» (1994) и «От заката до
Написать
3 февраля 2016 00:00
Berlinight в кинотеатрах Москвы и Санкт-Перебурга
Берлинале – один из самых лучших и ожидаемых международных кинофестивалей, который проходит в феврале каждого года в Берлине. На нем состоялись премьеры таких фильмов, как «Унесённые
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26 января 2016 00:00
"Ночь Оскара" - короткий метр
Независимый кинотеатр The Cinema представляет новую ночную программу короткометражек, которая объединила в себе фаворитов самой престижной кинопремии мира. Короткометражки, номинированные на "Оскар"
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23 сентября 2015 00:00
В ночь с 21 на 22 марта кинотеатр «Аврора» отметит день рождения Ксавье Долана
День рождения будет отпразднован праздничной киноночью под названием Dolan Anyways («И все же Долан»), во время которой состоится показ двух фильмов: «Песнь слона» и «И все же Лоранс». В первом
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20 марта 2015 00:00
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