Удо Кир о «Раскрашенной птице» — самом жестком фильме Венецианского кинофестиваля

В Санкт-Петербурге открылся кинофестиваль «Послание к человеку», почетным гостем которого стал актер Удо Кир. Более 200 ролей в кино, сотрудничество с Райнером Вернером Фассбиндером, Ларсом фон Триером и другими именитыми режиссерами — имя Удо Кира может быть вам не знакомо, но вы точно не раз видели его на экране.