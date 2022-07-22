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Послание к человеку
Новости: Послание к человеку
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Удо Кир о «Раскрашенной птице» — самом жестком фильме Венецианского кинофестиваля
В Санкт-Петербурге открылся кинофестиваль «Послание к человеку», почетным гостем которого стал актер Удо Кир. Более 200 ролей в кино, сотрудничество с Райнером Вернером Фассбиндером, Ларсом фон Триером и другими именитыми режиссерами — имя Удо Кира может быть вам не знакомо, но вы точно не раз видели его на экране.
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21 августа 2019 09:49
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