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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Серьезные проблемы с сердцем и не только: госпитализированному Ливанову стало еще хуже
Врачи пока избегают оптимистичных прогнозов.
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2 февраля 2025 10:03
Как выглядит мать Ирины Алферовой: красавице исполнилось 103 года, но так и не скажешь
103-летняя Ксения Архиповна Алферова — живое доказательство того, что красота, мудрость и жизненная энергия не знают возраста. Мать народной артистки России Ирины Алфёровой и бабушка Ксении
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29 января 2025 11:26
Ходит оборванкой: зачем Вован из «Реальных пацанов» затеял «алиментный скандал» с бывшей супругой
За семейной драмой актера сейчас наблюдает вся страна.
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5 ноября 2024 13:09
Дэвид Линч заверил, что «никогда не уйдет на пенсию», несмотря на проблемы со здоровьем
78-летний кинематографист страдает от эмфиземы легких.
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6 августа 2024 14:07
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
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Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
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