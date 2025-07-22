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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Cоветское кино
Лариса Гузеева тусуется с любовником Павлом Деревянко в трейлере сериала «Три сестры»
Вольное переосмысление одноименной пьесы Антона Чехова
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17 июня 2025 15:04
Борис Дергачев ставит Шекспира на сцене тюрьмы в трейлере сериала «Театральная зона»
Искусство против понятий.
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16 июня 2025 15:39
Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко пытаются переиграть друг друга в трейлере сериала «Актерище»
Проект одержал победу на фестивале стриминговых сервисов ORIGINAL+.
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13 марта 2025 14:21
Анна Завтур едет по Питеру на кровати в трейлере романтической комедии «Походу любовь»
Девушка из Пскова знакомится с двумя обаятельными молодыми людьми и переживает массу приключений.
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12 февраля 2025 13:26
Любовь Аксенова предстает перед судом в трейлере третьего сезона «Почки»
Обаятельная стерва Наташа Кустова снова в деле.
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11 февраля 2025 12:31
Юлия Снигирь учится страстному танцу в трейлере сериала «Танго на осколках»
Главная героиня разбирается с наследием покойного мужа и пытается вернуть вкус к жизни.
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14 января 2025 15:17
Дебошир Тимофей Трибунцев оказывается в центре квартирного вопроса в трейлере «Дорогого родственника»
В этом году во главе с актером вышел сериал «Дядя Леша».
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23 декабря 2024 12:33
Евгений Цыганов возрождает глянцевый журнал и свою жизнь в трейлере сериала «Первый номер»
Премьера состоится 1 декабря.
1 комментарий
7 ноября 2024 14:30
Селебрити Милош Бикович попадает в скандал в трейлере сериала «Дайте шоу»
Премьера состоится «скоро». Точная дата пока не анонсирована.
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3 октября 2024 15:15
Эпатажный Евгений Цыганов руководит журналом в трейлере сериала «Первый номер»
Новый проект по сценарию Сергея Минаева («Духless», «The Телки», «Золотое дно»).
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16 сентября 2024 10:34
Алена Михайлова бросает вызов якудза в трейлере сериала «Амура»
Съемки проходили в России и Азии.
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5 сентября 2024 14:34
Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко сыграют в комедии «Актерище»
Съемки уже идут.
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2 сентября 2024 12:14
Павел Прилучный назван самым популярным российским актером
Таков результат опроса, проведенного KION.
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26 августа 2024 15:14
Вышел трейлер документального фильм «Жизнь по вызову. Мужской взгляд»
Релиз приурочен к старту третьего сезона сериала «Жизнь по вызову».
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23 августа 2024 17:54
Стартовали съемки сериала «Пападос» с Макаром Хлебниковым, Лизой Ищенко и Тимофеем Трибунцевым
Команда сериала работает в Перми.
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22 августа 2024 15:10
Денис Прытков и Лев Зулькарнаев отправляются в путешествие в трейлере сериала «Она такая классная»
За роль в этом шоу Зулькарнаев получил приз на фестивале «Пилот».
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17 июля 2024 15:16
Девочки-подростки становятся жертвой страшной сущности в трейлере триллера «Я иду играть»
Продюсерский проект Тимура Бекмамбетова в формате скринлайф.
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10 июня 2024 12:14
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
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