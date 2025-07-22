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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Максим Матвеев занимает место своего двойника в трейлере сериала «Чужие деньги»
Премьера первых четырех эпизодов состоится 15 мая.
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30 апреля 2025 16:05
Любая актриса хотела бы получить такой опыт: Ольга Смирнова рассказала о съемках в сериале «Искусство соблазна»
Новинка от Сарика Андреасяна.
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25 апреля 2025 11:06
Любовь Аксенова и Лариса Гузеева сыграют в сериале «Холод»
Новая вариация «Графа Монте-Кристо».
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21 января 2025 14:41
Бурак Озчивит приходит в гости с подарками в тизере специального эпизода «Я к тебе надолго»
Новогодний сюрприз для всех фанатов турецких сериалов.
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25 декабря 2024 14:45
Ирина Старшенбаум и Павел Прилучный имеют дело с мистикой в трейлере сериала «13 клиническая. Начало»
Премьера состоится 19 декабря.
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4 декабря 2024 11:23
Сериал «Тоннель» одержал победу в категории «Самая ожидаемая экранизация» на фестивале «Читка»
По сюжету группа людей оказывается заперта в подводном автомобильном туннеле.
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13 ноября 2024 15:39
Селебрити Милош Бикович попадает в скандал в трейлере сериала «Дайте шоу»
Премьера состоится «скоро». Точная дата пока не анонсирована.
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3 октября 2024 15:15
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
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