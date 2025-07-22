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Киноафиша Новости Иви
22 июля 2025 19:05 Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года 22 июля 2025 11:24 Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса 18 июля 2025 10:24 Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах 15 июля 2025 10:42 Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска 13 июля 2025 10:54 Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Максим Матвеев занимает место своего двойника в трейлере сериала «Чужие деньги» Максим Матвеев занимает место своего двойника в трейлере сериала «Чужие деньги» Премьера первых четырех эпизодов состоится 15 мая.
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30 апреля 2025 16:05
Любая актриса хотела бы получить такой опыт: Ольга Смирнова рассказала о съемках в сериале «Искусство соблазна» Любая актриса хотела бы получить такой опыт: Ольга Смирнова рассказала о съемках в сериале «Искусство соблазна» Новинка от Сарика Андреасяна.
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25 апреля 2025 11:06
Любовь Аксенова и Лариса Гузеева сыграют в сериале «Холод» Любовь Аксенова и Лариса Гузеева сыграют в сериале «Холод» Новая вариация «Графа Монте-Кристо».
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21 января 2025 14:41
Бурак Озчивит приходит в гости с подарками в тизере специального эпизода «Я к тебе надолго» Бурак Озчивит приходит в гости с подарками в тизере специального эпизода «Я к тебе надолго» Новогодний сюрприз для всех фанатов турецких сериалов.
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25 декабря 2024 14:45
Ирина Старшенбаум и Павел Прилучный имеют дело с мистикой в трейлере сериала «13 клиническая. Начало» Ирина Старшенбаум и Павел Прилучный имеют дело с мистикой в трейлере сериала «13 клиническая. Начало» Премьера состоится 19 декабря.
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4 декабря 2024 11:23
Сериал «Тоннель» одержал победу в категории «Самая ожидаемая экранизация» на фестивале «Читка» Сериал «Тоннель» одержал победу в категории «Самая ожидаемая экранизация» на фестивале «Читка» По сюжету группа людей оказывается заперта в подводном автомобильном туннеле.
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13 ноября 2024 15:39
Селебрити Милош Бикович попадает в скандал в трейлере сериала «Дайте шоу» Селебрити Милош Бикович попадает в скандал в трейлере сериала «Дайте шоу» Премьера состоится «скоро». Точная дата пока не анонсирована.
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3 октября 2024 15:15
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
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