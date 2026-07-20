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20 июля 2026 16:28 Крис Эванс вновь берет молот Тора в трейлере «Мстителей: Доктор Дум» Крис Эванс вновь берет молот Тора в трейлере «Мстителей: Доктор Дум» 30 июня 2026 21:28 Что смотреть в июле: главные премьеры в кино и на стримингах Что смотреть в июле: главные премьеры в кино и на стримингах 17 июня 2026 15:48 Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе 15 июня 2026 13:08 Смена кадров: почему стабильности не существует, и это нормально Смена кадров: почему стабильности не существует, и это нормально 10 июня 2026 11:01 Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе
Новый фильм, новые шутки: как Райан Гослинг стал звездой мемов Новый фильм, новые шутки: как Райан Гослинг стал звездой мемов 19 марта состоялась премьера научно-фантастического фильма Фила Лорда и Кристофера Миллера («Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек») «Проект "Конец света"» с Райаном Гослингом в роли единственного выжившего члена экипажа космического корабля, чья миссия — спасти человечество от глобальной катастрофы. Любой фильм с Гослингом ожидаемо становится событием в медиа, в том числе благодаря всеобщей любви к актеру и мемам с ним. Разбираемся, как мемы с Гослингом захватили интернет.
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20 марта 2026 10:30
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