Новый фильм, новые шутки: как Райан Гослинг стал звездой мемов19 марта состоялась премьера научно-фантастического фильма Фила Лорда и Кристофера Миллера («Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек») «Проект "Конец света"» с Райаном Гослингом в роли единственного выжившего члена экипажа космического корабля, чья миссия — спасти человечество от глобальной катастрофы. Любой фильм с Гослингом ожидаемо становится событием в медиа, в том числе благодаря всеобщей любви к актеру и мемам с ним. Разбираемся, как мемы с Гослингом захватили интернет.