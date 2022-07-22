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Слухи
Новости: слухи
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
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20 июля 2022 12:46
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Marvel
Харли Квинн не появится в сиквеле «Отряда самоубийц»
Warner Bros. продолжает перекраивать планы на франшизу, основанную на комиксах DC.
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14 февраля 2019 10:29
Официально: режиссеры «Войны бесконечности» подтвердили смерть Локи
Долгое время среди поклонников «Мстителей» ходили слухи о том, что Локи, бог хитрости и обмана, которого несколько лет играл Том Хиддлстон, все-таки не умер в «Войне
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30 ноября 2018 13:36
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов вышли в свет на фоне слухов о расставании
В Москве прошла премьера нового российского триллера «Проводник» с Александрой Бортич в главной роли. Но собравшихся в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» заинтересовала
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28 ноября 2018 13:58
СМИ: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь расстались
Российские СМИ сообщают, что Евгений Цыганов и Юлия Снигирь расстались после нескольких лет отношений. Как сообщают источники, пара уже не живет вместе. Пока ни Евгений, ни Юлия, ни их
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16 октября 2018 16:41
Ричард Мэдден из «Игры престолов» заменит Дэниела Крэйга в роли Джеймса Бонда
Несмотря на то, что Дэниел Крэйг появится еще как минимум в одном фильме шпионской франшизы, британские таблоиды продолжают спекулировать слухами на тему, кто же следующий сыграет агента 007.
1 комментарий
15 октября 2018 14:01
Спойлер: в «Веноме» будет 2 сцены после титров
Поклонники фильмов по комиксам все время находятся в ожидании каких-нибудь новых релизов от Marvel, DC или Sony. Совсем скоро на экраны выходит «Веном» с Томом Харди в главной роли, и
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1 октября 2018 15:09
Подробности сольного фильма о Черной Вдове
В сети появились подробности сольного фильма про Черную Вдову, персонажа комиксов Marvel, которую в киновселенной играет Скарлетт Йоханссон. С момента анонсирования этого проекта поклонники комиксов
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24 сентября 2018 17:09
Режиссером «Бонда 25» может стать женщина
С тех пор как Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло нового фильма про Джеймса Бонда, поклонники «Бондианы» начали гадать, кто же займет его место. Одним из наиболее вероятных кандидатов
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7 сентября 2018 12:18
Оскар Айзек может стать новым врагом Бэтмена
Пока Бен Аффлек лечится от алкоголизма и вряд ли уже вновь примерит образ Бэтмена, студия Warner Bros продолжает работу над сольным фильмом про самого популярного персонажа комиксов DC. Появилась
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28 августа 2018 15:17
Эдгар Райт может стать режиссером нового «Бонда 25»
Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло новой части «Бондианы», поэтому теперь продюсеры в срочном порядке ищут замену Бойлу, и кандидатуры появляются довольно интересные. Одним из
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24 августа 2018 12:03
Юэн МакГрегор опроверг слухи о работе над сольником про Оби-Вана Кеноби
Долгое время ходят слухи о создании нового фильма вселенной «Звездных войн», главным героем которого станет Оби-Ван Кеноби, которого с «Мести ситхов» играл Юэн МакГрегор. К
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14 августа 2018 17:41
Николас Кейдж станет Человеком-пауком
Стало известно, что Николас Кейдж станет новым Человеком-пауком, правда, анимационным. Актер продолжит озвучивать супергероев на экране и присоединился к новому проекту Sony «Человек-паук:
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4 июля 2018 13:12
Оператор «Мстителей» раскрыл название четвертого фильма
О том, какой же заголовок получит фильм «Мстители 4» заговорили еще несколько лет назад. Сначала режиссеры братья Руссо разделили «Войну бесконечности» на две части, как это
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2 июля 2018 15:24
Фанатская теория: Халк был скруллом после фильма «Тор: Рагнарек»
Фанаты кинематографической вселенной Marvel постоянно строят разные теории относительно любимых фильмов и персонажей. Одним из новых предположений в интернете стала теория, что после фильма
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2 июля 2018 14:20
Детали будущего спин-оффа «Форсажа» про Хоббса и Шоу:
Стали известны первые подробности первого спин-оффа успешной франшизы «Форсаж», который расскажет про персонажей Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема. Сообщается, что главным злодеем
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4 июня 2018 15:26
Появились возможные спойлеры к сиквелу «Человека-паука»
Портал СomicBookMovie опубликовал возможные варианты развития событий продолжения перезапуска «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли. Если верить порталу, то события сиквела
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1 июня 2018 15:23
Вуди Харрельсон подтвердил свое участие в «Веноме»
Долгое время ходили слухи об участии Вуди Харрельсона в фильме «Веном», главную роль в котором исполняет Том Харди. Сам Харрельсон и другие участники съемочного процесса определенных
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29 мая 2018 14:55
Слух недели: Ждем кроссовер «Стражей Галактики» и «Дэдпула»
На днях Джеймс Ганн, режиссер «Стражей Галактики», опубликовал в своем Twitter восторженный отзыв о новом «Дэдпуле». Райан Рейнольдс поблагодарил постановщика и предложил
Написать
28 мая 2018 14:49
Слухи: что случится в четвертых «Мстителях»?
Супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» сейчас бьет рекорды по кассовым сборам. Продолжение картины выйдет лишь в 2019 году, а фанаты уже задумываются, как будут
Написать
7 мая 2018 14:54
О Черной вдове снимут сольный фильм-приквел
Слухи оказались правдой: во киновселенной Марвел ожидается пополнение. Сейчас идет работа над сценарием сольного фильма о Черной вдове Наташе Романофф, которую играет Скарлетт Йоханссон.
1 комментарий
26 апреля 2018 17:09
Секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности»
После премьеры «Войны бесконечности» атмосфера таинственности вокруг картины наконец-то спала, поэтому можно публиковать секреты о создании блокбастера. 1. Первая и вторая части
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25 апреля 2018 18:04
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