Спойлер: в «Веноме» будет 2 сцены после титров

Поклонники фильмов по комиксам все время находятся в ожидании каких-нибудь новых релизов от Marvel, DC или Sony. Совсем скоро на экраны выходит «Веном» с Томом Харди в главной роли, и