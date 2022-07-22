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25 лет с «Друзьями»
Новости: 25 лет с «Друзьями»
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
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«Друзья» тоже плачут: Самые трогательные моменты Чендлера Бинга
Искромётный герой Мэттью Перри вызывал симпатию благодаря трогательным ситуациям, в которые он попадал. Анна Пермякова вспомнила шесть таких сцен.
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12 апреля 2019 15:38
К 25-летию «Друзей»: Рецепты от Моники Геллер
Киноафиша продолжает чествовать один из самых культовых комедийных сериалов в мире — «Друзья», и на этот раз предлагает вам обсудить еще одну героиню этого ситкома — Монику Геллер, которую сыграла Кортни Кокс.
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10 марта 2019 10:18
Почему мы ненавидим Рэйчел Грин и любим Дженнифер Энистон
22 сентября исполнится ровно 25 лет со дня выхода первого эпизода сериала «Друзья». Далеко не все ситкомы проходят проверку временем, но истории из жизни шестерых девушек и юношей из Нью-Йорка покорили весь мир и, пожалуй, надолго останутся в поп-культуре. Киноафиша намерена хорошенько отметить четверть века в компании Моники, Фиби, Рэйчел, Джоуи, Росса и Чендлера, поэтому мы начали заранее! И первым делом начнем с девушки, которая 25 лет назад сбежала из-под венца. Анна Пермякова объясняет, почему Дженнифер Энистон гораздо лучше Рэйчел Грин.
2 комментария
19 января 2019 12:28
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