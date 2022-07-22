Почему мы ненавидим Рэйчел Грин и любим Дженнифер Энистон

22 сентября исполнится ровно 25 лет со дня выхода первого эпизода сериала «Друзья». Далеко не все ситкомы проходят проверку временем, но истории из жизни шестерых девушек и юношей из Нью-Йорка покорили весь мир и, пожалуй, надолго останутся в поп-культуре. Киноафиша намерена хорошенько отметить четверть века в компании Моники, Фиби, Рэйчел, Джоуи, Росса и Чендлера, поэтому мы начали заранее! И первым делом начнем с девушки, которая 25 лет назад сбежала из-под венца. Анна Пермякова объясняет, почему Дженнифер Энистон гораздо лучше Рэйчел Грин.