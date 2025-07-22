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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Cоветское кино
Хелен Миррен и Пирс Броснан становятся сыщиками в трейлере комедии «Клуб убийств по четвергам»
Премьера на стриминге состоится 28 августа.
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30 мая 2025 15:25
Новый маньяк в новом городе: вышел трейлер второго сезона «Фишера»
Сюжет основан на реальных событиях.
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12 мая 2025 14:51
Мэттью Гуд берется за нераскрытые преступления в трейлере сериала «Отдел Q»
Процедурал с шотландским акцентом от создателя «Хода королевы».
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7 мая 2025 16:07
Иван Янковский расследует новое дело в тизере второго сезона «Фишера»
Этот сериал стал одним из российских хитов 2023 года.
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7 февраля 2025 14:11
Неудачник Тимофей Трибунцев получает сверхъестественный дар в трейлере сериала «Подслушано в Рыбинске»
Черная детективная комедия с элементами мистики.
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23 января 2025 12:32
Сериал «Убийства в одном здании» продлен на пятый сезон
Уровень шоу не только не падает, но повышается от сезона к сезону.
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5 сентября 2024 15:05
Жестоко обманутая женщина решает отомстить в трейлере триллера «Револьвер»
Стильный корейский нуар.
3 комментария
20 августа 2024 13:36
Новые звезды присоединяются к расследованию в трейлере четвертого сезона «Убийств в одном здании»
Свежие серии начнут выходит 27 августа.
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14 августа 2024 17:17
Николь Кидман и Лив Шрайбер скрывают темные секреты в трейлере мини-сериала «Идеальная пара»
В ролике звучит знаменитая песня Can’t Take My Eyes Off of You в исполнении Фрэнки Вэлли.
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12 июля 2024 11:23
Джош Бролин и другие звезды пополнили актерский состав «Достать ножи 3»
Съемки начнутся в этом месяце в Великобритании. Премьера намечена на 2025 год.
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5 июня 2024 13:57
Джош О’Коннор, Кейли Спейни и Эндрю Скотт сыграют с Дэниэлом Крэйгом в «Достать ножи 3»
Также фильм получил официальное название.
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28 мая 2024 14:03
Поклонники серии будут довольны: появились рецензии на фильм «Призраки в Венеции»
На этот раз Кеннет Брана снял атмосферный готический хоррор.
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11 сентября 2023 16:46
Мишель Йео контактирует с духами в трейлере детектива об Эркюле Пуаро «Призраки в Венеции»
В продолжении «Убийства в Восточном экспрессе» и «Смерти на Ниле» главный герой столкнется с мистической загадкой.
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27 апреля 2023 10:50
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
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