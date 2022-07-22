Встреча с Алексеем Красовским пройдет в День российского кино в Москве

В День российского кино, 25 августа, большой кинозал имени Александра Ханжонкова Музея кино распахнет свои двери для проведения творческой встречи с талантливым сценаристом и режиссёром Алексеем