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Новости: творческая встреча

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Сыендук едет на U:CON 2018 - FUTURISM в Екатеринбург Сыендук едет на U:CON 2018 - FUTURISM в Екатеринбург С 22 по 23 сентября 2018 года в ЦК «УРАЛ» в Екатеринбурге пройдет VII Большой уральский конвент комиксов, косплея, анимации и кино — U:CON 2018 -
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27 августа 2018 18:45
Встреча с Алексеем Красовским пройдет в День российского кино в Москве Встреча с Алексеем Красовским пройдет в День российского кино в Москве В День российского кино, 25 августа, большой кинозал имени Александра Ханжонкова Музея кино распахнет свои двери для проведения творческой встречи с талантливым сценаристом и режиссёром Алексеем
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8 августа 2018 16:30
В кинотеатре «Иллюзион» пройдут творческие встречи с заслуженным деятелем искусств Александром Адабашьяном. В кинотеатре «Иллюзион» пройдут творческие встречи с заслуженным деятелем искусств Александром Адабашьяном. В Москве в кинотеатре «Иллюзион» пройдут творческие встречи с заслуженным художником и деятелем искусств Александром Адабашьяном.  6 и 7 мая в 12:30 в рамках специальных
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3 мая 2017 17:28
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