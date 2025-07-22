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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Собачья пальмовая ветвь: как на Каннском кинофестивале чествуют хвостатых актеров
Лучшая премия для самых хороших мальчиков и девочек.
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28 мая 2025 15:17
Главный приз Каннского кинофестиваля 2025 года получила «Простая случайность» Джафара Панахи
Шестой год подряд побеждает фильм, дистрибуцией которого занимается компания Neon.
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25 мая 2025 18:46
Старый добрый Уэс Андерсон: критики сдержанно приняли фильм «Финикийская схема»
Новинка не стала откровением для критиков, но преданным поклонникам Андерсона картина наверняка придется по вкусу.
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19 мая 2025 13:23
Линклейтер снимает Годара: появились отзывы о фильме «Новая волна»
Также был представлен первый трейлер.
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19 мая 2025 12:44
Уэс Андерсон, Ари Астер, Линклейтер: объявлена программа Каннского кинофестиваля-2025
Вне конкурса будет представлено «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова.
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10 апреля 2025 13:57
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