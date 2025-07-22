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Киноафиша Новости Канны
22 июля 2025 19:05 Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года 22 июля 2025 11:24 Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса 18 июля 2025 10:24 Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах 15 июля 2025 10:42 Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска 13 июля 2025 10:54 Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Собачья пальмовая ветвь: как на Каннском кинофестивале чествуют хвостатых актеров Собачья пальмовая ветвь: как на Каннском кинофестивале чествуют хвостатых актеров Лучшая премия для самых хороших мальчиков и девочек.
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28 мая 2025 15:17
Главный приз Каннского кинофестиваля 2025 года получила «Простая случайность» Джафара Панахи Главный приз Каннского кинофестиваля 2025 года получила «Простая случайность» Джафара Панахи Шестой год подряд побеждает фильм, дистрибуцией которого занимается компания Neon.
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25 мая 2025 18:46
Старый добрый Уэс Андерсон: критики сдержанно приняли фильм «Финикийская схема» Старый добрый Уэс Андерсон: критики сдержанно приняли фильм «Финикийская схема» Новинка не стала откровением для критиков, но преданным поклонникам Андерсона картина наверняка придется по вкусу.
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19 мая 2025 13:23
Линклейтер снимает Годара: появились отзывы о фильме «Новая волна» Линклейтер снимает Годара: появились отзывы о фильме «Новая волна» Также был представлен первый трейлер.
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19 мая 2025 12:44
Уэс Андерсон, Ари Астер, Линклейтер: объявлена программа Каннского кинофестиваля-2025 Уэс Андерсон, Ари Астер, Линклейтер: объявлена программа Каннского кинофестиваля-2025 Вне конкурса будет представлено «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова.
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10 апреля 2025 13:57
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