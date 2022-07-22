Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Новости
Пресс-показы
Статьи
Интервью
Викторины
События
Блог редакции
Редакция
Киноафиша
Новости
Бокс-офис
Новости: бокс-офис
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Подборки Netflix
Что посмотреть
Must-see от кинозвезд
Киноклуб
Киноафиша объясняет
DC
Marvel
«Годзилла против Конга» продолжает собирать миллионы в прокате – спустя 4 месяца после премьеры
Касса ленты превысила $450 млн.
Написать
15 июля 2021 16:26
«Черная вдова» заработала $215 млн в премьерный уикенд и побила рекорд «Форсажа 9»
Только на внутреннем рынке супергеройский блокбастер смог собрать более $80 млн.
Написать
12 июля 2021 11:16
Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок
О причинах принятия такого решения ничего не известно.
Написать
28 октября 2020 12:32
Махершала Али разъяснил, почему решил сыграть нового Блэйда в фильме Marvel
Актера подкупает мрачность персонажа.
Написать
27 октября 2020 12:02
Спустя 37 лет: культовый фильм «Танец-вспышка» превратят в сериал
Главную роль сыграет чернокожая актриса.
Написать
26 октября 2020 13:11
Создатель сериала «Мне это не нравится» займется киновселенной по «Могучим рейнджерам»
Джонатан Энтвистл будет курировать кино и ТВ-проекты франшизы.
Написать
21 октября 2020 13:41
Франшиза «Форсаж» завершится после 11 фильма серии
Постановкой финальных лент займется Джастин Лин.
Написать
21 октября 2020 11:28
Японский мультфильм «Клинок, рассекающий демонов» побил рекорд «Матрицы»
Только на территории Японии, конечно, но тоже успех.
Написать
20 октября 2020 14:33
Слухи: фильм «Джон Картер» превратится в сериал для Disney+
В основу может лечь «Принцесса Марса».
Написать
20 октября 2020 13:57
Курт Рассел и Голди Хоун в свежем трейлере фильма «Рождественские хроники 2»
Премьера состоится на Netflix 25 ноября.
Написать
20 октября 2020 13:43
«Дюне» Дени Вильнева предрекают кассовые сборы в миллиард долларов
Вещает один из ведущих экспертов бокс-офиса.
Написать
19 октября 2020 15:44
Ирина Горбачева и «Квартет И» в первом трейлере комедии «Обратная связь»
Новый фильм «квартетовцев» выйдет под Новый год.
Написать
16 октября 2020 16:58
Аня Тейлор-Джой злится в вырезанной сцене из фильма «Новые мутанты»
Цифровой релиз состоится 17 ноября.
Написать
14 октября 2020 13:12
Злодей из триллера «Не дыши» станет главным героем сиквела
Съемки уже завершены.
Написать
13 октября 2020 15:08
Universal снимет ремейк мистического триллера «Другие» с Николь Кидман
Никаких подробностей пока не известно.
Написать
13 октября 2020 15:00
«Дедушка НЕлегкого поведения» с Де Ниро и Умой Турман обошел «Довод» в прокате
К шестой неделе проката триллер про игры со временем начал уступать.
Написать
12 октября 2020 15:45
В сиквеле «Первому игроку приготовиться» покажут «последнюю пасхалку»
Стали известны подробности новой книги Эрнеста Клайна.
Написать
12 октября 2020 14:40
«Мы вернулись»: вышел первый тизер мультфильма «Семейка Аддамс 2»
Релиз готовят к Хэллоуину 2021-го.
Написать
9 октября 2020 14:51
Джеймс Кэмерон вернет фильм «Алита: Боевой ангел» в повторный прокат
Экранизация популярной манги получит второй шанс.
Написать
8 октября 2020 16:02
Раскрыты вырезанные сцены из «Новых мутантов», которые войдут в цифровой релиз
Премьера на носителях и в «цифре» состоится 17 ноября.
Написать
8 октября 2020 15:34
На первом постере «Семейки Аддамс 2» раскрыли дату премьеры
Сиквел готической комедии выйдет через год.
Написать
8 октября 2020 15:26
«Бегущий по лезвию» Ридли Скотта обошел «Довод» в российском прокате
Классическая картина 1982 года неожиданно заняла верхнюю строчку по сборам.
Написать
8 октября 2020 14:59
Алисия Викандер: съемки сиквела «Tomb Raider: Лара Крофт» начнутся в 2021 году
Командует парадом режиссер Бен Уитли.
Написать
5 октября 2020 15:02
Disney снимет «Короля льва 2» и раскроет предысторию Муфасы
Поставит сиквел режиссер «Лунного света».
Написать
30 сентября 2020 12:40
Без Стива Мартина: Warner Bros. готовит латиноамериканский ремейк «Отца невесты»
Сюжет комедии обещают немного изменить, чтобы было интереснее.
Написать
28 сентября 2020 14:03
Китайский блокбастер «Восемь сотен» стал самым кассовым фильмом 2020 года
Военная драма Гуань Ху собрала в национальном прокате больше 400 млн долларов.
Написать
22 сентября 2020 13:12
Фанатов «Варкрафта» ждет новая попытка экранизации
Детали и подробности новой адаптации пока не разглашаются.
Написать
21 сентября 2020 14:35
Marvel запретил: как мог выглядеть Альтрон в фильме «Мстители: Эра Альтрона»
Кевин Файги отверг, Джосс Уидон не стал настаивать.
Написать
17 сентября 2020 13:18
Сборы «Мулан» на Disney+ перевалили за четверть миллиарда долларов
И это один из лучших кассовых стартов за всю историю кино.
Написать
17 сентября 2020 12:03
Это надо видеть: трейлер «Бриллиантовой руки» смонтировали в стиле «Довода» Нолана
Пародийный ролик от SUPER_VHS.
Написать
4 сентября 2020 15:10
Related video
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным
Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену