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Новости: бокс-офис

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
«Годзилла против Конга» продолжает собирать миллионы в прокате – спустя 4 месяца после премьеры «Годзилла против Конга» продолжает собирать миллионы в прокате – спустя 4 месяца после премьеры Касса ленты превысила $450 млн. 
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15 июля 2021 16:26
«Черная вдова» заработала $215 млн в премьерный уикенд и побила рекорд «Форсажа 9» «Черная вдова» заработала $215 млн в премьерный уикенд и побила рекорд «Форсажа 9» Только на внутреннем рынке супергеройский блокбастер смог собрать более $80 млн. 
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12 июля 2021 11:16
Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок О причинах принятия такого решения ничего не известно.
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28 октября 2020 12:32
Махершала Али разъяснил, почему решил сыграть нового Блэйда в фильме Marvel Махершала Али разъяснил, почему решил сыграть нового Блэйда в фильме Marvel Актера подкупает мрачность персонажа.
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27 октября 2020 12:02
Спустя 37 лет: культовый фильм «Танец-вспышка» превратят в сериал Спустя 37 лет: культовый фильм «Танец-вспышка» превратят в сериал Главную роль сыграет чернокожая актриса.
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26 октября 2020 13:11
Создатель сериала «Мне это не нравится» займется киновселенной по «Могучим рейнджерам» Создатель сериала «Мне это не нравится» займется киновселенной по «Могучим рейнджерам» Джонатан Энтвистл будет курировать кино и ТВ-проекты франшизы. 
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21 октября 2020 13:41
Франшиза «Форсаж» завершится после 11 фильма серии Франшиза «Форсаж» завершится после 11 фильма серии Постановкой финальных лент займется Джастин Лин. 
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21 октября 2020 11:28
Японский мультфильм «Клинок, рассекающий демонов» побил рекорд «Матрицы» Японский мультфильм «Клинок, рассекающий демонов» побил рекорд «Матрицы» Только на территории Японии, конечно, но тоже успех.
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20 октября 2020 14:33
Слухи: фильм «Джон Картер» превратится в сериал для Disney+ Слухи: фильм «Джон Картер» превратится в сериал для Disney+ В основу может лечь «Принцесса Марса». 
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20 октября 2020 13:57
Курт Рассел и Голди Хоун в свежем трейлере фильма «Рождественские хроники 2» Курт Рассел и Голди Хоун в свежем трейлере фильма «Рождественские хроники 2» Премьера состоится на Netflix 25 ноября. 
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20 октября 2020 13:43
«Дюне» Дени Вильнева предрекают кассовые сборы в миллиард долларов «Дюне» Дени Вильнева предрекают кассовые сборы в миллиард долларов Вещает один из ведущих экспертов бокс-офиса. 
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19 октября 2020 15:44
Ирина Горбачева и «Квартет И» в первом трейлере комедии «Обратная связь» Ирина Горбачева и «Квартет И» в первом трейлере комедии «Обратная связь» Новый фильм «квартетовцев» выйдет под Новый год.
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16 октября 2020 16:58
Аня Тейлор-Джой злится в вырезанной сцене из фильма «Новые мутанты» Аня Тейлор-Джой злится в вырезанной сцене из фильма «Новые мутанты» Цифровой релиз состоится 17 ноября. 
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14 октября 2020 13:12
Злодей из триллера «Не дыши» станет главным героем сиквела Злодей из триллера «Не дыши» станет главным героем сиквела Съемки уже завершены. 
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13 октября 2020 15:08
Universal снимет ремейк мистического триллера «Другие» с Николь Кидман Universal снимет ремейк мистического триллера «Другие» с Николь Кидман Никаких подробностей пока не известно. 
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13 октября 2020 15:00
«Дедушка НЕлегкого поведения» с Де Ниро и Умой Турман обошел «Довод» в прокате «Дедушка НЕлегкого поведения» с Де Ниро и Умой Турман обошел «Довод» в прокате К шестой неделе проката триллер про игры со временем начал уступать.
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12 октября 2020 15:45
В сиквеле «Первому игроку приготовиться» покажут «последнюю пасхалку» В сиквеле «Первому игроку приготовиться» покажут «последнюю пасхалку» Стали известны подробности новой книги Эрнеста Клайна.
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12 октября 2020 14:40
«Мы вернулись»: вышел первый тизер мультфильма «Семейка Аддамс 2» «Мы вернулись»: вышел первый тизер мультфильма «Семейка Аддамс 2» Релиз готовят к Хэллоуину 2021-го. 
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9 октября 2020 14:51
Джеймс Кэмерон вернет фильм «Алита: Боевой ангел» в повторный прокат Джеймс Кэмерон вернет фильм «Алита: Боевой ангел» в повторный прокат Экранизация популярной манги получит второй шанс.
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8 октября 2020 16:02
Раскрыты вырезанные сцены из «Новых мутантов», которые войдут в цифровой релиз Раскрыты вырезанные сцены из «Новых мутантов», которые войдут в цифровой релиз Премьера на носителях и в «цифре» состоится 17 ноября.
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8 октября 2020 15:34
На первом постере «Семейки Аддамс 2» раскрыли дату премьеры На первом постере «Семейки Аддамс 2» раскрыли дату премьеры Сиквел готической комедии выйдет через год.
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8 октября 2020 15:26
«Бегущий по лезвию» Ридли Скотта обошел «Довод» в российском прокате «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта обошел «Довод» в российском прокате Классическая картина 1982 года неожиданно заняла верхнюю строчку по сборам.
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8 октября 2020 14:59
Алисия Викандер: съемки сиквела «Tomb Raider: Лара Крофт» начнутся в 2021 году Алисия Викандер: съемки сиквела «Tomb Raider: Лара Крофт» начнутся в 2021 году Командует парадом режиссер Бен Уитли. 
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5 октября 2020 15:02
Disney снимет «Короля льва 2» и раскроет предысторию Муфасы Disney снимет «Короля льва 2» и раскроет предысторию Муфасы Поставит сиквел режиссер «Лунного света».
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30 сентября 2020 12:40
Без Стива Мартина: Warner Bros. готовит латиноамериканский ремейк «Отца невесты» Без Стива Мартина: Warner Bros. готовит латиноамериканский ремейк «Отца невесты» Сюжет комедии обещают немного изменить, чтобы было интереснее.
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28 сентября 2020 14:03
Китайский блокбастер «Восемь сотен» стал самым кассовым фильмом 2020 года Китайский блокбастер «Восемь сотен» стал самым кассовым фильмом 2020 года Военная драма Гуань Ху собрала в национальном прокате больше 400 млн долларов.
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22 сентября 2020 13:12
Фанатов «Варкрафта» ждет новая попытка экранизации Фанатов «Варкрафта» ждет новая попытка экранизации Детали и подробности новой адаптации пока не разглашаются.
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21 сентября 2020 14:35
Marvel запретил: как мог выглядеть Альтрон в фильме «Мстители: Эра Альтрона» Marvel запретил: как мог выглядеть Альтрон в фильме «Мстители: Эра Альтрона» Кевин Файги отверг, Джосс Уидон не стал настаивать.
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17 сентября 2020 13:18
Сборы «Мулан» на Disney+ перевалили за четверть миллиарда долларов Сборы «Мулан» на Disney+ перевалили за четверть миллиарда долларов И это один из лучших кассовых стартов за всю историю кино.
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17 сентября 2020 12:03
Это надо видеть: трейлер «Бриллиантовой руки» смонтировали в стиле «Довода» Нолана Это надо видеть: трейлер «Бриллиантовой руки» смонтировали в стиле «Довода» Нолана Пародийный ролик от SUPER_VHS. 
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4 сентября 2020 15:10
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