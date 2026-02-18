Оповещения от Киноафиши
18 февраля 2026 10:45
Что смотреть в кино на этой неделе
17 февраля 2026 10:30
Нескучная классика: 7 нестандартных переосмыслений известных литературных произведений
13 февраля 2026 10:28
Любовь преодолевает все преграды: 8 неочевидных фильмов ко Дню святого Валентина
11 февраля 2026 16:30
Что смотреть в кино на этой неделе
10 февраля 2026 11:00
План надежный, как швейцарские часы: топ увлекательных фильмов-ограблений
Логика пропала вместе с Лехой: бешеные рейтинги не спасли «Ландыши» от 6 глупых ляпов
Сериал впору было назвать дурманом.
Написать
3 февраля 2026 16:38
Бортко допустил 2 абсурдных ляпа в «Бандитском Петербурге»: посмотрела и поняла, что вся история Адвоката была ошибкой
Не дают мне покоя.
Написать
15 января 2026 16:15
Рвущий топы немецкий фильм о ВОВ высмеяли даже в Европе: ляп на ляпе и ляпом погоняет
Одни считают его отличным, другие глумятся над откровенной клюквой.
Написать
15 января 2026 13:48
Вышел в цифре и получил 38%: критики разнесли хоррор со звездами «Игры престолов» «Проклятый рыцарь», но вам может зайти
В первом сезоне «Гарри Поттера» появятся сразу два Рона Уизли — HBO готовит неожиданный поворот для тех, кто читал книги
После «Дома дракона» — в мини-сериал из 6 эпизодов: Мэтт Смит, кажется, снялся в самой провокационной роли — а вы уже видели?
«Бригада по-новому»: казахское «Слово пацана» вышло раньше шедевра Крыжовникова – а в сиквеле даже появится повзрослевший Маратик
5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин
Французы посмотрели советскую версию «Д'Артаньян и три мушкетёра»: молчать не стали – вынесли сразу несколько вердиктов
Из «Первого отдела» — во дворец XVIII века: новый исторический сериал с Колесниковым и Ковальчук обещает недетские страсти
Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России
Комедию с Якубовичем почти запретили в России: все из-за кадров со скандальным стримером
Бараш на фарш? К рецепту блинов от «Смешариков» есть 2 серьезных вопроса, хотя и выглядят аппетитно
Немного «Склифосовского», чуть «Теста на беременность» и «Анатомии страсти»: каким будет новый российский сериал про врачей
