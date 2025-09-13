Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Новости
Венеция 2025
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
13 сентября 2025 11:01
Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики
12 сентября 2025 15:03
Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях
9 сентября 2025 00:31
Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг
7 сентября 2025 14:54
Главный приз для Джима Джармуша: объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2025 года
2 сентября 2025 14:19
Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте
Что посмотреть
Гарри Поттер
Тесты
Horror Story
Marvel
Must-see от кинозвезд
Подборки Netflix
Сериалы Netflix
Эксклюзив
Cоветское кино
Главный приз для Джима Джармуша: объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2025 года
В прошлом году победу одержал фильм Педро Альмодовара «Комната по соседству».
Написать
7 сентября 2025 14:54
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
Фестиваль пройдет на острове Лидо с 27 августа по 6 сентября.
Написать
22 июля 2025 19:05
Тайная вражда в киновселенной Толкина: вот почему Трандуил из «Хоббита» презирал до мозга костей Галадриэль и Элронда
Разбегутся через пару лет или поженят внуков? ИИ рассказал, что будет дальше с Катей и Гошей из «Москвы слезам не верит»
Отца Дейенерис свергли неслучайно: его зверства были слишком даже для «Игры престолов», поэтому их не показали
«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры
Бодди-хоррор и Ski-Fi в одном лице: этот недооцененный фильм 2020 года заслуживает не меньше почестей, чем «Субстанция»
«Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала
Сентябрь горит, тест по вам плачет: ответьте на вопрос про кино и узнайте, как пройдет ваша осень
«Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости
Сам Гатс ногу сломит: сколько томов в манге «Берсерк» — нормально экранизировали только «Золотой век»
Нолан сам проболтался: финал «Начала» больше не загадка — эти две детали объясняют, удалось ли Коббу проснуться
«Не в масть тебе такие покемоны»: «Утомленные солнцем 2» превратились в ироничный мем — почему все хохочут над «генеральскими котлами» Михалкова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить