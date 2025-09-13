Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Новости
Венеция 2024
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
13 сентября 2025 11:01
Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики
12 сентября 2025 15:03
Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях
9 сентября 2025 00:31
Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг
7 сентября 2025 14:54
Главный приз для Джима Джармуша: объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2025 года
2 сентября 2025 14:19
Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте
Что посмотреть
Гарри Поттер
Тесты
Horror Story
Marvel
Must-see от кинозвезд
Подборки Netflix
Сериалы Netflix
Эксклюзив
Cоветское кино
5 главных фильмов 81-го Венецианского кинофестиваля
Не Педро Альмодоваром единым.
Написать
11 сентября 2024 10:32
Объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2024
«Золотого льва» удостоилась новая картина Педро Альмодовара.
Написать
8 сентября 2024 07:31
Фильм «Бруталист» с Эдрианом Броуди произвел фурор на Венецианском кинофестивале
Проект находился в производстве семь лет.
Написать
2 сентября 2024 10:08
«Прекрасный, но печальный сон»: появились первые отзывы о фильме «Мария» с Анджелиной Джоли
Вместе с «Джеки» (2016) и «Спенсер» (2021) эта картина составляет условную «женскую трилогию» чилийца Пабло Ларраина.
Написать
30 августа 2024 11:24
На острове Лидо стартует 81-й Венецианский кинофестиваль
Данный смотр является одним из самых престижных в мире, уступая разве что Каннам.
1 комментарий
28 августа 2024 14:48
Всего одна фраза объясняет, почему Света не уехала с Данилой в фильме «Брат»: в ней заложен глубокий смысл
Киллиан Мерфи — идеальный кандидат на роль Волан-де-Морта: и актер наконец ответил на эти слухи
Разбегутся через пару лет или поженят внуков? ИИ рассказал, что будет дальше с Катей и Гошей из «Москвы слезам не верит»
Нолан сам проболтался: финал «Начала» больше не загадка — эти две детали объясняют, удалось ли Коббу проснуться
«Не в масть тебе такие покемоны»: «Утомленные солнцем 2» превратились в ироничный мем — почему все хохочут над «генеральскими котлами» Михалкова
Сам Гатс ногу сломит: сколько томов в манге «Берсерк» — нормально экранизировали только «Золотой век»
Новый сериал от создателей «Трех котов»: в «Соне из Тоствилля» даже не скрывали, что копируют Толкина и аниме
Не баг, а фича: у одной из главных «ошибок» Нолана в «Интерстелларе» есть скрытый смысл — и он полностью меняет финал
Инженеры стерты, как по щелчку Таноса: «Чужой: Земля» помножил на ноль «Прометея» и «Ромул» — теперь к хронологии еще больше вопросов
Сентябрь горит, тест по вам плачет: ответьте на вопрос про кино и узнайте, как пройдет ваша осень
«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить