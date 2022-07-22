Назови меня Генрихом VI: «Король» с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном

Еще один фильм от Netflix в конкурсе Венецианского кинофестиваля — «Король» в главной роли с мальчиком-персиком Тимоти Шаламе. Рассказываем, каким оказался взгляд режиссера Дэвида Мишо («Ровер») на нетленную шекспировскую классику о приходе к власти Генриха V. Адаптировал все это дело для экрана австралийский актер Джоэл Эдгертон.