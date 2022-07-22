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Киноафиша Новости Венеция 2019 - все самое интересное с Венецианского кинофестиваля

Венеция 2019 - все самое интересное с Венецианского кинофестиваля

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Я обвиняю: фильм Романа Полански «Офицер и шпион» Я обвиняю: фильм Романа Полански «Офицер и шпион» Фильм, который получил Гран-При в Венеции, вызвал неоднозначную реакцию у кинокритиков в связи с обвинениями в адрес режиссера.
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10 сентября 2019 11:47
Пока не выпали «Молочные зубы»: трогательная инди-драма от дебютантки Шеннон Мерфи Пока не выпали «Молочные зубы»: трогательная инди-драма от дебютантки Шеннон Мерфи Австралийка Шеннон Мерфи стала второй женщиной-режиссером в конкурсе Венеции. Рассказываем о ее полнометражном дебюте — трагикомедии «Молочные зубы».
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7 сентября 2019 11:37
Большой кинематографический улей: «Осиная сеть» Оливье Ассайаса Большой кинематографический улей: «Осиная сеть» Оливье Ассайаса Новый фильм француза Оливье Ассайаса о кубинских шпионах в Венеции встретили очень холодно. Рассказываем, почему.
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5 сентября 2019 16:02
Назови меня Генрихом VI: «Король» с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном Назови меня Генрихом VI: «Король» с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном Еще один фильм от Netflix в конкурсе Венецианского кинофестиваля — «Король» в главной роли с мальчиком-персиком Тимоти Шаламе. Рассказываем, каким оказался взгляд режиссера Дэвида Мишо («Ровер») на нетленную шекспировскую классику о приходе к власти Генриха V. Адаптировал все это дело для экрана австралийский актер Джоэл Эдгертон.  
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4 сентября 2019 14:02
«Прачечная» Стивена Содерберга: новый фильм со звездным составом «Прачечная» Стивена Содерберга: новый фильм со звездным составом Новый фильм Стивена Содерберга, созданный для Netflix, рассказывает о крупнейшей файловой утечке под названием «панамское досье».
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3 сентября 2019 09:25
«Джокер» начинается с улыбки: новая работа Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом «Джокер» начинается с улыбки: новая работа Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом Одна из самых ожидаемых премьер года прошла на Венецианском кинофестивале — Тодд Филлипс привез на остров Лидо своего «Джокера». Рассказываем в нашей рецензии о не самом типичном представителе жанра кинокомикса про становление культового злодея.
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2 сентября 2019 10:43
Он не может жить без космоса: «К звездам» Джеймса Грэя Он не может жить без космоса: «К звездам» Джеймса Грэя В Венеци показали новый фильм с Брэдом Питтом в главной роли, от которого большинство критиков в восторге.
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1 сентября 2019 10:02
Назло врагам: новый фильм с Кристен Стюарт в главной роли Назло врагам: новый фильм с Кристен Стюарт в главной роли На Венецианском кинофестивале показали второй фильм австралийского театрального постановщика Бенедикта Эндрюса о сложной судьбе американской актрисы Джин Сиберг.
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30 августа 2019 23:29
Золотые выходки: «Брачная история» Ноа Баумбака Золотые выходки: «Брачная история» Ноа Баумбака Во второй день фестиваля в Венеции показали новый фильм Ноа Баумбака, идущий почти два часа и пятнадцать минут, трагикомедию о разводе как образе жизни.
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30 августа 2019 11:12
Призрачный свет буржуазии: «Правда» Хирокадзу Корээды Призрачный свет буржуазии: «Правда» Хирокадзу Корээды 76-ой Венецианский кинофестиваль открылся новым фильмом обладателя каннской пальмовой ветви Хирокадзу Корээды. О неготовности японца рисковать на поле французского «кино про кино» рассказывает Денис Виленкин.
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29 августа 2019 13:49
Фото: Открытие 76-го Венецианского кинофестиваля Фото: Открытие 76-го Венецианского кинофестиваля Мероприятие продлится до 7 сентября.
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29 августа 2019 11:30
Главные фильмы Венецианского кинофестиваля 2019 Главные фильмы Венецианского кинофестиваля 2019 Отобрали для вас самые интересные картины, о которых вы услышите еще не раз.
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26 августа 2019 15:44
«Джокер», «К звёздам» и «Прачечная»: Стала известна программа Венецианского кинофестиваля «Джокер», «К звёздам» и «Прачечная»: Стала известна программа Венецианского кинофестиваля 76-й фестиваль пройдёт с 29 августа по 7 сентября.
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25 июля 2019 13:19
Венецианский кинофестиваль закроет итальянский эротический триллер Венецианский кинофестиваль закроет итальянский эротический триллер Это новая работа режиссёра Джузеппе Капотонди.
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22 июля 2019 15:35
Стал известен фильм открытия Венецианского кинофестиваля Стал известен фильм открытия Венецианского кинофестиваля Им стала новая лента режиссёра «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээда.
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18 июля 2019 16:40
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