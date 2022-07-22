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Новости: насилие

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Что делать, если любимый режиссёр оказался насильником? Что делать, если любимый режиссёр оказался насильником? Мария Кувшинова размышляет на одну из самых актуальных этических тем последнего времени. 
4 комментария
5 февраля 2019 16:24
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