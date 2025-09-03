Меню
3 сентября 2025 11:34
Светлана Ходченкова сражается с Юрием Колокольниковым в трейлере сказки «Яга на нашу голову»

Знаменитая колдунья схлестнется с коварным Кощеем.

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил трейлер сказочного фильма «Яга на нашу голову», который стартует в прокате 13 ноября.

По сюжету 10-летний Петя (Александр Самусев) знакомится с новой няней (Светлана Ходченкова), которую его родители нашли в специальном агентстве. Мальчик быстро догадывается, что эта эксцентричная, ворчливая, но необычайно импозантная женщина на самом деле — легендарная чародейка Яга. Выясняется также, что она потеряла свою ступу, поэтому вынуждена скрываться среди людей, присматривая за детьми. Есть у Яги заклятый враг в лице Кощея Бессмертного (Юрий Колокольников), который скрывается под личиной иллюзиониста Константина Бессмертина. Яга нуждается в помощи Пети, чтобы сразить Кощея и вернуться в волшебный мир.

Режиссером выступает Александр ВойтинскийПо щучьему велению», «Огниво»), тогда как сценарий написали Ксения Миронова и Мария Зиновьева. Создатели стремились создать новый образ Яги. В предстоящем фильме она предстанет как современный хулиганский персонаж, хотя без привычных сказочных атрибутов тоже не обойдется. Также Войтинский с восторгом отзывается о Колокольникове, который способен по-настоящему напугать. Режиссер утверждает, что Ходченкова и Колокольников составили блестящий тандем.

Производством проекта занимается кинокомпания «Студия +1», тогда как над компьютерной графикой работает компания «Трехмер».

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
