Сурикат разыскивает голубой цветок в трейлере мультфильма «Тафити. Приключения на краю света»

20 августа 2025 19:03
Сурикат разыскивает голубой цветок в трейлере мультфильма «Тафити. Приключения на краю света»

Новый проект от создателей «Повелителя драконов», «Союза зверей», «Большого путешествия» и «Изумительного Мориса».

Кинопрокатная компания Capella Film выпустила дублированный трейлер немецкого анимационного фильма для детей и их родителей «Тафити. Приключения на краю света». В российских кинотеатрах мультик появится 2 октября.

Действие разворачивается в саванне. В центре сюжета — любопытный сурикат по имени Тафити, который всю жизнь провел в кругу любящей семьи и никогда не контактировал с другими животными. Старшие внушили Тафити, что в мире масса угроз, поэтому лучше всегда быть вместе со своими. Когда же дедушка Тафити заболевает вследствие укуса змеи, юный герой отправляется на поиски лечебного голубого цветка. По пути он встречает болтливого кабанчика Кисточку и неохотно соглашается взять его в свои спутники. В дальнейшем они переживают массу невероятных приключений и становятся настоящими друзьями. Также они знакомятся с другими зверьми, среди которых как дружелюбные, так и коварные.

Нельзя не заметить, что в мультике есть много перекличек со знаменитым «Королем Львом» (1994) от студии Disney. Над сценарием «Тафити. Приключения на краю света» работала писательница Юлия Бёме, прославившаяся как автор одноименного книжного цикла. Также она является соавтором линейки книг о девочке Конни.

Фото: Capella Film
Юрий Волошин
Юрий Волошин
