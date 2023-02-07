Студя A24 готовит хоррор, основанный на страшных короткометражках 17-летнего режиссера

Студия A24 объявила о том, что разрабатывает фильм ужасов по мотивам популярной серии хоррор-короткометражек Кейна Парсонса под общим названием The Backrooms («Закулисье»). В разработке проекта также участвуют компании Atomic Monster, Chernin Entertainment и 21 Laps.

17-летний Парсонс –– молодой режиссер и художник по визуальным эффектам, прославившийся на весь интернет благодаря серии пугающих роликов, объединенных в цикл The Backrooms. Все его фильмы основаны на крипипасте, опубликованной в паблике 4chan в 2019 году. Действие этих картин разворачивается в мире, напоминающем бесконечные хитросплетения коридоров. В нем обитают ужасающие монстры, атакующие каждого, кто посмеет вторгнуться в их владения. Короткометражки Парсонса обрели большую популярность благодаря своей пугающей атмосфере и жутким образам: на данный момент самая просматриваемая из них, Found Footage («Найденная запись»), набрала уже свыше 44 млн просмотров.

В настоящее время о сюжете будущего фильма от A24 ничего не известно. Оригинальный Found Footage повествует о молодом режиссере, который попадает в потустороннее измерение. Он блуждает по желтым пустым запутанным пространствам, где его начинает преследовать монструозное создание.

Сценарий картины пишет Роберто Патино, создатель сериалов «ДМЗ» и «Мир Дикого Запада». Режиссером выступит сам Парсонс. Функции продюсеров исполняют Шон Леви («Живая сталь») и Джеймс Ван («M3ГАН»). По информации издания Deadline, A24 была не единственной студией, претендовавшей на права на экранизацию The Backrooms.