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Киноафиша Новости Студия Warner Bros заполучила права на экранизацию нового романа Ти Джей Ньюман

Студия Warner Bros заполучила права на экранизацию нового романа Ти Джей Ньюман

27 марта 2023 14:40
Студия Warner Bros заполучила права на экранизацию нового романа Ти Джей Ньюман

Проект заинтересовал множество авторитетных кинематографистов.

Киностудия Warner Bros. в конкурентной борьбе приобрела права на экранизацию свежего романа Ти Джей Ньюман «Утопающие: Спасение рейса 1421» (Drowning: The Rescue Of Flight 1421). Как сообщает Deadline, кинокомпания заплатила писательнице семизначную сумму, потому что видит в экранизации большой кассовый потенциал.

По жанру это будет триллер с элементами саспенса. Действие развернется в мире авиации. Спустя шесть минут после взлета самолет терпит неудачное крушение в Тихом океане. Воздушное судно быстро идет под воду вместе с дюжиной выживших пассажиров, запертых в герметичной части лайнера. В числе узников оказывается одиннадцатилетняя девочка и ее отец инженер. Мать ребенка и бывшая жена мужчины входит в команду спасателей, спешащих на помощь, пока у людей не закончился кислород.

В числе тех, кто интересовался проектом, называются Стивен Спилберг, Альфонсо Куарон, Дэмьен Шазелл, Джерри Брукхаймер, М. Найт Шьямалан, Николь Кидман, братья Руссо и Питер Чернин.

Ньюман — бывшая стюардесса, переквалифицировавшаяся в писательницу. Права на ее дебютную книгу, «Падение» (Drowning), ставшую литературным бестселлером, еще в позапрошлом году выкупила Universal Pictures. «Утопающие» поступят на прилавки магазинов 30 мая.

Фото: Avid Reader Press/Simon & Schuster
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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