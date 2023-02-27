Студия Warner Bros. планирует новые фильмы в рамках вселенной «Властелин колец»

Студия Warner Bros. планирует создать новые фильмы по серии романов «Властелин колец» Дж. Р.Р. Толкина. Об этом объявил генеральный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав во время выступления на телеконференции в прошлый четверг, 23 февраля.

По словам Заслава, недавно назначенные руководители студии Майк Де Лука и Пэм Абди заключили новую сделку с Embracer Group, которой принадлежат права на адаптацию произведений Толкина, для разработки «нескольких» картин по фэнтезийной вселенной. Этот масштабный договор получил название Middle-earth Enterprises.

Производством всех новых лент будет заниматься WB New Line Cinema. Ни один из проектов пока не имеет съемочной команды. Создатель кинематографических трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон и его ближайшие соавторы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс в комментарии для издания Variety сказали, что Warner Bros. держит их в курсе хода разработки новых фильмов:

«Мы с нетерпением ждем возможности продолжить наши разговоры, чтобы узнать об их видении развития франшизы».

Де Лука и Абди добавили:

«Две трилогии от компании New Line были беспрецедентным шагом по воплощению невероятных историй, персонажей и мира «Властелина колец» на большом экране. Но при всем масштабе и проработке этих фильмов огромная, сложная и ослепительная вселенная, придуманная Толкином, до сих пор остается в значительной степени неисследованной».

Другие детали проектов на данный момент неизвестны.