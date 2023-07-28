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Киноафиша Новости Студия А24 объявила дату премьеры и показала первый кадр «Железного когтя»

Студия А24 объявила дату премьеры и показала первый кадр «Железного когтя»

28 июля 2023 11:13
Студия А24 объявила дату премьеры и показала первый кадр «Железного когтя»

Спортивная драма о легендарных братьях-рестлерах выйдет на экраны в декабре.
 

Студия А24 представила первый кадр и анонсировала дату выхода будущей спортивной драмы «Железный коготь». Премьера фильма состоится 22 декабря.

Сюжет основан на реальных событиях и повествует о неразлучных братьях семейства Фон Эрих — Кевине (Зак Эфрон), Керри (Джереми Аллен Уайт) и Дэвиде (Харрис Дикинсон), ставших настоящими легендами мира реслинга в начале 1980-х годов. Стоя плечом к плечу, они проходят через трагедии и триумфы под покровительством своего властного отца (Холт Маккэллани), чтобы взобраться на вершины бойцовской славы.

В фильме также играют Мора Тирни, Лили Джеймс, Майкл Харни и другие актеры. По словам Уайта, перед съемками ему пришлось набрать 40 фунтов (около 18 кг) мышечной массы:

Я все время ел, никогда не останавливался. Утром я делал вафли с миндальным маслом, а в середине дня — котлеты из индейки и авокадо. Это было по-настоящему отвратительно. Я постоянно пытался съесть как можно больше, и, честно говоря, чувствовал себя не очень хорошо. Я также тренировался. Но, честно говоря, пытаться набрать такую массу — это плохой способ жить.

Режиссером картины выступает Шон Дуркин, наиболее известный по драме «Гнездо» и триллеру «Марта, Марси Мэй, Марлен». Лента в данный момент находится на стадии постпродакшена и, скорее всего, не будет показана на ближайших кинофестивалях.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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