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Киноафиша Новости Студия A24 готовит эротический триллер Babygirl с Николь Кидман и другими звездами

Студия A24 готовит эротический триллер Babygirl с Николь Кидман и другими звездами

22 ноября 2023 11:24
Студия A24 готовит эротический триллер Babygirl с Николь Кидман и другими звездами

Работа над проектом возобновилась по окончании забастовок голливудских сценаристов и актеров.

Инди-студия A24, за последнее десятилетие ставшая синонимом качественного авторского кино, запустила в производство многообещающий эротический триллер Babygirl со звездным актерским составом. Название можно перевести как «Малышка». Роли в фильме получили Николь Кидман, Антонио Бандерас, Жан Рено, Харрис Дикинсон («Треугольник печали») и Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!»).

Картина расскажет об успешной главе крупной компании, вступающей в запретную любовную связь со стажером, который гораздо моложе ее.

Режиссером и автором сценария выступает нидерландка Халина Рейн, ранее снявшая признанный комедийный хоррор «Тела, тела, тела» (2022). Ее дебютная картина «Инстинкт» (2019) была выдвинута Нидерландами на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В октябре ресурс The Wrap опубликовал материал, в котором утверждается, что руководство A24 приняло решение выпускать больше мейнстримного и коммерчески перспективного контента из-за понесенных ранее финансовых потерь.

В этом году A24 приобрела права на телевизионную экранизацию новых мемуаров Пэрис Хилтон и цикла романов Magnolia Parks Джессы Хэйстингс. Также компания готовит сериал «Хрустальное озеро» в рамках хоррор-франшизы «Пятница 13-е».

Фото: Ruven Afandor/Freddie Stiste/Jesus Chacon/Joseph Sinclair/Getty/Courtesy
Елена Королева
Елена Королева
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