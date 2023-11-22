Студия A24 готовит эротический триллер Babygirl с Николь Кидман и другими звездами

Работа над проектом возобновилась по окончании забастовок голливудских сценаристов и актеров.

Инди-студия A24, за последнее десятилетие ставшая синонимом качественного авторского кино, запустила в производство многообещающий эротический триллер Babygirl со звездным актерским составом. Название можно перевести как «Малышка». Роли в фильме получили Николь Кидман, Антонио Бандерас, Жан Рено, Харрис Дикинсон («Треугольник печали») и Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!»).

Картина расскажет об успешной главе крупной компании, вступающей в запретную любовную связь со стажером, который гораздо моложе ее.

Режиссером и автором сценария выступает нидерландка Халина Рейн, ранее снявшая признанный комедийный хоррор «Тела, тела, тела» (2022). Ее дебютная картина «Инстинкт» (2019) была выдвинута Нидерландами на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В октябре ресурс The Wrap опубликовал материал, в котором утверждается, что руководство A24 приняло решение выпускать больше мейнстримного и коммерчески перспективного контента из-за понесенных ранее финансовых потерь.

В этом году A24 приобрела права на телевизионную экранизацию новых мемуаров Пэрис Хилтон и цикла романов Magnolia Parks Джессы Хэйстингс. Также компания готовит сериал «Хрустальное озеро» в рамках хоррор-франшизы «Пятница 13-е».