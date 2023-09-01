Страшные желания Марии Мацель претворяются в жизнь в трейлере сериала «Черное облако»

Онлайн-кинотеатр Okko презентовал полноценный трейлер мистического сериала «Черное облако» с Марией Мацель и Филиппом Янковским в главных ролях. Вместе с этим в ролике оглашена официальная дата премьеры — восьмисерийный психологический триллер стартует на Okko 7 сентября.

Главная героиня — двадцатилетняя Оля (Мацель). Она обладает очень непростым характером и постоянно раздражается, мысленно желая смерти всем, кто ее бесит. В этот длинный список входит много людей, включая мать, пожилую преподавательницу из института, лучшую подругу, бойфренда и отца, исчезнувшего из ее жизни в раннем детстве. Окружающие считают ее злой, поэтому Оля посещает психотерапевта (Янковский), на сеансах которого она делится своими переживаниями и выпускает гнев. Вскоре происходит неожиданное — люди, которым девушка пожелала смерти, начинают трагически погибать, но вместо облегчения Оля испытывает ужас и теряется в догадках, равно как и ее доктор.

Режиссером «Черного облака» выступил Карен Оганесян («Крутая перемена», «Игра на выживание»), а сценарий написала Дарья Грацевич (дилогия «Холоп», «Без меня»). Родителей главной героини сыграли Виктория Толстоганова и Юрий Колокольников. В остальной актерский состав шоу вошли Марьяна Спивак, Екатерина Королева, Павел Чернышев, Ангелина Пахомова, Алексей Розин и Светлана Камынина.