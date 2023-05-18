Стивен Кинг похвалил предстоящий блокбастер DC «Флэш» с Эзрой Миллером

Первый пресс-показ «Флэша» прошел в прошлом месяце в рамках конвента CinemaCon. Первые реакции журналистов носили исключительно восторженный характер, а теперь свой вердикт супергеройскому блокбастеру вынес «Король ужасов» Стивен Кинг. Писателю посчастливилось посмотреть ленту, и вот его лаконичный вердикт:

«Сегодня я присутствовал на спецпоказе «Флэша». Как правило, я не особо жалую фильмы о супергероях, но этот — особенный. Получилось искреннее, забавное и сногсшибательное кино. Мне понравилось».

Для Warner Bros. Discovery кинокомикс с Эзрой Миллером является, возможно, главным фильмом этого года, и генеральный директор студии Дэвид Заслав в полном восторге от результата. Он уверен, что картина обязательно понравится зрителям и принесет в казну кинокомпании солидную кассу. Нынешний творческий руководитель киновселенной DC Джеймс Ганн не менее воодушевлен лентой. Ранее создатель «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц: Миссия навылет» нарек «Флэша» одним из величайших фильмов в жанре супергеройского кино. По слухам, под впечатлением от увиденного он даже обсудил с режиссером Андресом Мускетти потенциальное участие в каком-то из будущих проектов DC.

Премьера «Флэша» намечена на 16 июня.